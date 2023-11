Foto: Willi Kuper SWR Willi Kuper

Datum: Samstag, 16. November 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Beth Hart - Live 2024

Wie einst ihr großes Vorbild Janis Joplin ist Beth Hart live auf der Bühne eine musikalische und emotionale Urgewalt. Kaum eine andere Sängerin lässt auf der Bühne ihren Gefühlen so freien Lauf, wie die kalifornische Sängerin. Beth schreit, schnurrt, haucht, stöhnt und konfrontiert das Publikum mit ihrer ganzen Gefühlspalette. Es gibt keine Sängerin die ihre Persönlichkeit so authentisch auf die Bühne bringt und das Publikum so abholt, fasziniert und restlos überzeugt. Als Konzertbesucher:in eines der ungezügelten, immer wieder neu faszinierenden Konzerte, ist man der Blues-Shouterin auf immer und ewig verfallen. So ist es nicht verwunderlich, dass Beth Hart sich über die Jahre von den Clubs in die großen, renommierten Hallen hochgespielt hat und mit ihren Alben längst Abonnentin auf die Top 10 der Album-Charts ist, wie zuletzt mit ihrem Led Zeppelin Tribute Album.

Trotz eines guten Dutzend exzellenter Studioalben, bleibt die wahre Domäne der Amerikanerin ganz eindeutig die Bühne. Hier erlebt man die Blues-Rock-Lady als brodelnden Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht, noch ruht und im nächsten Moment Schmerz, Wut, Sehnsucht, Lust, aber auch Freude, einfach so rausschreit. Zu Beginn ihrer Karriere trat Beth im Musical "Love, Janis" auf. Wer die Sängerin einmal auf der Bühne erleben durfte, sagt längst "Love, Beth". Im Herbst 2024 bricht der Blues-Vulkan auch wieder auf deutschen Bühnen aus.