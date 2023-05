Günter Schneidewind stammt aus Sachsen - Anhalt, war Lehrer für Englisch und Deutsch, war nebenberuflich für eine Jugendwelle des DDR Rundfunks tätig. Mit dem Fall der Mauer bekam er die Chance, bei SDR 3 in Stuttgart an der deutsch-deutschen Hitparade Top 2000 D im August 1990 als Moderator teilzunehmen. Das darauffolgende Angebot, bei SDR 3 in Stuttgart zu bleiben, nahm er mit Freuden an. In zahlreichen Interviews kam es zu persönlichen Begegnungen mit Rock- und Pop Stars aus aller Welt.