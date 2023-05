per Mail teilen

Cordelia Marsch, Redakteurin und Filmemacherin, volontierte nach ihrem Studium der Medienwissenschaft und Allg. Rhetorik beim SWR. Schon in dieser Zeit wirkte sie als Co-Autorin bei der Story im Ersten Big Money mit. Zwei Jahre Reporterin bei SWR Aktuell, Zur Sache! und journalistische Arbeiten fürs Erste. 2020-22 Radio- und TV-Autorin für SWR2, Kunscht! und Made in Südwest. Seit 2023 Redakteurin in der Abteilung Wirtschaft & Umwelt für das digitale Umweltformat Ökochecker. Beim SWR Doku Festival ist sie seit 2020 dabei.