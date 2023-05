Wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, um gemeinsam eine Auswahl der besten Dokumentarfilme aus verschiedenen Teilen der Welt zu genießen!

Heiter beginnen wir das Festival mit einer Kubareise, erlebt und getanzt von Eric Gauthier als Weltpremiere einer neuen Folge von Dance Around the World. Heiter enden wir ebenfalls in Kuba mit einem Klassiker von Wim Wenders, dem diesjährigen Ehren-Preisträger des Deutschen Dokumentarfilmpreises, mit Buena Vista Social Club, einem seiner zentralen Werke. Während des Festivals erfreuen wir uns an vielen Musikfilmen mit Stargästen aus ganz verschiedenen Genres, wie die Sängerinnen Bettina Wegner und Doro Pesch. Wir erleben ganz besondere Dokumentarfilme – auch hier mit außergewöhnlichen Gästen wie der Regie-Legende Rosa von Praunheim oder mit dem Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, der sein Meisterwerk Der Waldmacher präsentiert.

Heiter beginnen wir das Festival mit einer Kubareise, erlebt und getanzt von Eric Gauthier als Weltpremiere einer neuen Folge von Dance Around the World. Heiter enden wir ebenfalls in Kuba mit einem Klassiker von Wim Wenders, dem diesjährigen Ehren-Preisträger des Deutschen Dokumentarfilmpreises, mit Buena Vista Social Club, einem seiner zentralen Werke. Während des Festivals erfreuen wir uns an vielen Musikfilmen mit Stargästen aus ganz verschiedenen Genres, wie die Sängerinnen Bettina Wegner und Doro Pesch. Wir erleben ganz besondere Dokumentarfilme – auch hier mit außergewöhnlichen Gästen wie der Regie-Legende Rosa von Praunheim oder mit dem Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, der sein Meisterwerk Der Waldmacher präsentiert.

Blättern Sie einfach durch das Programmheft und entdecken Sie noch mehr, denn wunderbare Werke warten darauf, von Ihnen gesehen zu werden. Dokumentarfilme sind eine einzigartige Kunstform, die uns erlaubt, in andere Kulturen und Lebensarten einzutauchen und uns mit den Herausforderungen und Gefühlen menschlicher Erfahrung zu verbinden. Wir hoffen, dass unsere Auswahl an Filmen Sie inspirieren und ermutigen wird, neue Perspektiven zu entdecken und Ihre eigene Sicht auf die Welt zu erweitern.

Wir danken allen Filmeschaffenden, allen Förderern, allen Gästen, den Jurymitgliedern und allen, die zur siebten Ausgabe des SWR Doku Festivals mit großer Leidenschaft beigetragen haben. Allen Besuchern wünschen wir eine schöne und bereichernde Erfahrung.

Wir danken allen Filmeschaffenden, allen Förderern, allen Gästen, den Jurymitgliedern und allen, die zur siebten Ausgabe des SWR Doku Festivals mit großer Leidenschaft beigetragen haben. Allen Besuchern wünschen wir eine schöne und bereichernde Erfahrung.

Dr. Irene Klünder

Festivalleiterin