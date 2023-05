Nach vier Jahren ohne Urlaub, zahlreichen Filmpreisen und viel Arbeit, will Animationsstudentin und Filmheldin Julita sich einer etwas anderen Aufgabe stellen – sie möchte einen Film für ihre Familie drehen.

29.06.2023, Im Rahmen der Filmschauen (16:15-17:15 Uhr + Filmgespräch und 18:00-19:15 Uhr + Filmgespräch), Cinema.

Der animierte Kurzdokumentarfilm This Will Not Be a Festival Film von Julia Orlik erzählt die Geschichte eines Mädchens, das vier Jahre ohne einen einzigen Urlaubstag verbracht hat. Filmheldin ist die Studentin Julita, die in der Garage ihrer Familie an ihrem Abschlussfilm arbeitet. Nachdem ihre vorherigen Arbeiten zahlreiche Preise auf Filmfestivals gewonnen haben, entscheidet sie: Dieser Film soll nicht extra für Festivals gestaltet werden, sondern für ihre Familie. Doch diesen besonderen und persönlichen Film wirklich umzusetzen, fällt ihr deutlich schwerer als gedacht. Julia Orliks Werk überzeugt durch die Kombination von liebevoll gestalteter Puppenanimation, eigenen Familienaufnahmen und einem überraschenden Ende

Julia Orlik, *1996, Kattowitz (Polen), ist Absolventin der Filmhochschule in Lodz mit der Spezialisierung auf Animationsfilm und Spezialeffekte. Zurzeit wohnt sie in Krupski Młyn, Polen. Dort entstanden alle ihre Zeitrafferaufnahmen in der Garage ihrer Familie. Neben der Animation liegen ihre Schwerpunkte auf Film-Make-up und der Durchführung von Filmworkshops mit Kindern und Jugendlichen.