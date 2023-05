Während andere noch schlafen, klettert Sophie über die Dächer von Wien. In schwarz-weiß begegnen ihr viele sonderbare Gestalten, ein Papagei, tote Tauben. Ihr Beruf ist eine Männerdomäne. Aber als was arbeitet Sophie denn?

29.06.2023, Im Rahmen der Filmschauen (16:15-17:15 Uhr + Filmgespräch und 18:00-19:15 Uhr + Filmgespräch), Cinema.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Dunkelheit und Stille über den Dächern von Wien, während die Stadt noch schläft. Tote Tauben, der Geruch von gebratenen Eiern und die Probleme der Menschen begleiten Sophie bei ihrer Arbeit. In diesem, von Männern dominierten Umfeld, macht sie einzigartige Erfahrungen. Von einem Papageien, der tobt, bis zu einem Bordellbesuch hat die Schornsteinfegerin schon alles erlebt. Ein Glückssymbol ist für viele die Kaminfegerin, für Umwelt und Sicherheit unerlässlich. Eine Anregung traditionelle Rollenaufteilungen in rußig schwarz-weißen Rauch aufgehen zu lassen. Auf einsamen Dächern, verlassenen Dachböden und in den warmen Wohnungen der Menschen. Mal allein oder zu zweit. Die Arbeit schläft nie. Während sie den dunklen Ruß mit viel Seife von den Händen wäscht, bleiben dagegen andere Erinnerungen haften. Die putzwütige alte Dame und die dreckliebende Studentin. Von perversen Bewohnern oder ausgedachten Kollegen. Sie ist sich ihrer projektionsbeladenen Stellung in dieser Männerdomäne bewusst. Zunächst ein harmonisches, beinah idyllisches Bild. Dann Sexismus von Kunden. Sprechen muss sie. „Weil wenn ich nichts sage, kann keiner zuhören“, resümiert Sophie, die Rauchfangkehrerin auf 16mm Film.

Emma Braun, *1999, studiert seit 2018 an der Akademie der bildenden Künste in Wien und hat im Rahmen eines Ausstauschprogramms ein Jahr an der Villa Arson - École Nationale Supérieure d’Art in Nizza verbracht. Der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit liegt in der Fotografie und im Film. Dabei arbeitet sie bevorzugt mit analogem Material. Einblick ist ihr Kurzfilmdebüt, das auf der Diagonale 2022 seine Weltpremiere feierte. Momentan lebt und arbeitet sie in Paris und Wien.