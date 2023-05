Ihr Vater kam 1939 mit einem Kindertransportschiff nach Australien. Doch über seine deutsche Herkunft wurde nie gesprochen. Jetzt macht sich seine Tochter auf die Suche nach den Spuren ihrer Familiengeschichte.

29.06.2023, Im Rahmen der Filmschau (16:15-17:15 Uhr + Filmgespräch), Cinema.

Dreyfus Drei ist ein Kurzdokumentarfilm über Familie, Identität und die Rückkehr von Australien nach Deutschland. Die australisch-jüdische Künstlerin Ella Dreyfus wuchs in einem traditionell jüdischen Elternhaus auf, ohne viel über die tragische Geschichte und die Verluste ihrer Familie im Holocaust zu wissen. Sie selbst beschreibt ihre deutsche Familienvergangenheit als eine Art „verschlossene Tür“. Über ihren Onkel George in Melbourne und ihren Cousin Jonathan in Berlin macht sie sich auf die Suche nach den Spuren der Familie Dreyfus. Dafür reist sie nach Deutschland und trifft auf die Orte, an denen ihre Familie früher gelebt hat. Ihre Neugier als Künstlerin und ihre Sehnsucht, mehr über die Ursprünge der DreyfusGeschichte zu erfahren, führen sie auf eine Reise der Erinnerung, der Rückkehr und der Erneuerung ihrer Beziehung zum jüdischen Leben in Deutschland. Ziel der Regisseurin ist es, mit diesem Film einen Beitrag zum Dialog für nachfolgende Generationen zu leisten und sich mit ihren erlebten Traumata auseinanderzusetzen. Ella Dreyfus findet dabei ihren ganz eigenen Weg, eine Verbindung zu Deutschland aufzubauen.

Ella Dreyfus, *1960, Sydney (Australien), ist eine Fotografin, interdisziplinäre Künstlerin und Dozentin an der National Art School in Sydney. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet und in Ausstellungen in Deutschland, Frankreich, Kanada und Australien gezeigt. Ihre Fotoreihe „Walking in Wiesbaden“ wurde 2017 im Aktiven Museum Spiegelgasse für Deutsch-Jüdische Geschichte Wiesbaden ausgestellt. In ihrem Film Dreyfus Drei tritt sie erstmals als Regisseurin, Produzentin und Hauptdarstellerin auf.