Nicole Köster moderiert die Sendung SWR1 Leute – ein Talkformat, in dem sie Show- und Sportstars, Politiker, Nobelpreisträger, Wissenschaftler oder auch Menschen mit einer interessanten Biographie empfängt. Sie moderierte das Studiobrettl – die Kabarett-Institution und sechs Jahre das Fernsehmagazin in.puncto. Nicole Köster arbeitet als Kommunikationstrainerin und Dozentin an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Im SWR Fernsehen zählt sie zum Rateteam der Sendung Ich trage einen großen Namen.