Für die Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster war es ein hervorragendes Jahr 2023. Senkrechtstart im Weltcup und dazu noch zwei WM-Medaillen. Auch 2024 möchte die Schwarzwälderin wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

Obwohl Nathalie Armbruster aus Kniebis (Landkreis Freudenstadt) erst am 2. Januar 18 Jahre alt wird, wirkt die Nordische Kombiniererin schon sehr reif in ihren Aussagen. Von negativen Schlagzeilen lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe es schon gemerkt. Wenn man nicht gleich direkt auf dem Podium steht, dann heißt es: Nathalie Armbruster hat ihren Saisonauftakt verpatzt", sagt die 17-Jährige und ergänzt: "So würde ich das nicht nennen."

Nathalie Armbruster - mit 17 Jahren schon in der Weltspitze etabliert

Sie sei mit den Platzierungen, die sie in dieser Saison erreicht habe, "total zufrieden". Armbruster war in allen vier bisherigen Weltcups in den Top Ten (7., 6., 4. und 6.) und dabei jedes Mal die beste Deutsche. Selbst wenn ihre Ergebnisse noch nicht an die Vorsaison (acht Weltcup-Podestplätze und zwei Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften) heranreichen, so gehört die Schwarzwälderin dennoch unumstritten zur Weltspitze in der Nordischen Kombination.

Abitur 2025: Armbrusters Ziel neben dem Sport

Dabei hat die 17-Jährige einen Nachteil gegenüber ihrer Konkurrenz. Zwischen Training und Wettkämpfen muss sie zusätzlich noch die Schulbank drücken. Nathalie Armbruster besucht die zwölfte Klasse des Kepler-Gymnasiums in Freudenstadt und strebt dort das Abitur 2025 an. So bestand ihr Plan für die Feiertage und den Jahreswechsel nämlich nicht nur aus "gut gehen lassen" und "fleißig trainieren", die 17-Jährige musste "leider auch eine Menge für die Schule lernen".

2024 soll mit positiven Schlagzeilen beginnen

Bei Armbrusters Wünschen für das Jahr 2024 steht der Sport zunächst nicht im Vordergrund. Das neue Jahr solle für sie vor allem sorgenfrei und glücklich sein: "Ich wünsche mir, dass meine Familie und ich gesund bleiben und wir alle zufrieden sind."

Aber auch zu ihren sportlichen Zielen äußert sich die Schwarzwälderin und blickt auf die kommenden Weltcup-Rennen in Oberstdorf (13. und 14. Januar). Dabei geht es auch wieder um eine Schlagzeile, dieses Mal aber um eine positive. "Es wäre natürlich total schön, wenn dann da stehen würde: Nathalie Armbruster liefert vor heimischen Publikum", hofft die 17-Jährige.