Volleyball-Playoffs: VfB Friedrichshafen verliert gegen Giesen und steht nun unter Zugzwang

Im Halbfinale der der Bundesliga-Playoffs musste Friedrichshafen die zweite Niederlage gegen Giesen hinnehmen. Der VfB liegt nun in der Serie mit 1:2 zurück.

Der VfB Friedrichshafen hat das dritte Spiel der Halbfinal-Serie der Bundesliga-Playoffs mit 0:3 (25:27, 18:25, 24:26) bei den Giesen Grizzlys verloren. Nach der Niederlage in Spiel eins und dem Sieg in Spiel zwei liegt die Mannschaft von Trainer Mark Lebedew nun mit 1:2 in der Best-of-Five-Serie zurück. Giesen braucht damit nur noch einen Sieg, um in das Finale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Friedrichshafen vergibt im ersten Satz einen Satzball

Vor 2.589 Zuschauerin in der Arena Hildesheim entwickelte sich ein spannender erster Satz, in dem beide Mannschaften ihre Klasse ausspielten. Beim Spielstand von 24:25 hatte der VfB per Satzball die Chance in Führung zu gehen, Friedrichshafens Michael Superlak setzte den Aufschlag aber ins Aus. Giesen zeigte sich wenig später konsequenter, nach 32 gespielten Minuten entschieden die Gastgeber den ersten Satz durch zwei aufeinander folgende Punkte mit 27:25 für sich. Im zweiten Satz wirkten die Grizzlys dann wacher als der VfB. Angeführt vom starken Jori Alexander Mantha gewannen die Niedersachsen diesen mit 25:18.

Im dritten Satz gestaltete sich das Spiel dann wieder knapp. Beim Stand von 24:23 für Giesen vergaben die Gastgeber den ersten Matchball, den zweiten konnte Friedrichshafen dann trotz sehenswerten Verteidigungsaktionen nicht mehr abwehren. Nach 84 Minuten Gesamtspielzeit standen damit die Grizzlys als Sieger der Partie fest. In der Halbfinal-Serie, die im Best-of-Five-Modus ausgetragen wird, steht der VfB nun unter Zugzwang. Das Team von Trainer Lebedew muss nun am Samstag (6.4., 19:00 Uhr) in der heimischen Arena unbedingt gewinnen. Nur so kann ein entscheidendes fünftes Spiel bei den Grizzlys erzwungen werden.