Titeltraum lebt: VfB Friedrichshafen stürmt in Spiel fünf die "Festung Giesen"

Der VfB Friedrichshafen steht erneut im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Im fünften und entscheidenden Halbfinale siegte das Team vom Bodensee bei den Helios Grizzlys Giesen mit 3:1 (19:25, 26:24, 25:22, 25:22).

Das Gesetz der Serie ist gerissen - sehr zur Freude des VfB Friedrichshafen. Das Team von Trainer Mark Lebedew siegte im fünften Playoff-Halbfinale in Giesen mit 3:1. Damit verloren die Grizzlys ihre weiße Weste in der Hildesheimer Arena. Die Niedersachsen hatten in dieser Saison alle bisherigen Heimspiele für sich entschieden.

Coach Lebedew hatte vor dem finalen Aufeinandertreffen noch gesagt: "Das ist wie ein fünfter Satz. Es ist kein Münzwurf, aber eben 'Alles oder Nichts'. Das Spiel hat einen ganz anderen Charakter als die bisherigen."

Giesen kam deutlich besser ins Spiel, führte schnell mit 7:3. Nach einer Auszeit kämpften sich die Häfler dann aber zurück, glichen zum 9:9 aus. Doch die Grizzlys wirkten entschlossener und sicherten sich die engen Punkte, so dass sie sich schließlich mit 25:19 den ersten Satz holten.

VfB Friedrichshafen mit Aufholjagd in Satz zwei

Im zweiten Satz starte erneut Giesen stark und führte schnell mit 9:2. Doch der VfB zeigte sich resilient und kämpferisch. Sukzessive verringerte das Team vom Bodensee den Rückstand, feuerte sich dabei immer wieder gegenseitig an, führte aber trotzdem nie und musste beim Stand von 22:24 zwei Satzbälle abwehren. Das gelang den Häflern, mit einer Energieleistung und insgesamt vier Punkten in Serie ging der zweite Satz mit 26:24 an Friedrichshafen.

Im dritten Satz war der VfB von Beginn an dominant. Das Lebedew-Team ging früh in Führung und hielt diese konstant. Beim Stand von 24:20 hatte Friedrichshafen drei Satzbälle, den dritten nutzten die Häfler schließlich zum 25:22 und zur 2:1-Satzführung.

Der VfB hatte nun Oberwasser. Im vierten Satz ging Friedrichshafen früh mit 8:4 in Führung, doch Giesen kämpfte sich heran und glich schließlich zum 18:18 aus. Doch am Ende hatten die Häfler die besseren Nerven. Sie holten sich mit 25:22 den Satz, das Match und somit auch die Halbfinalserie.