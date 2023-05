Jubel in Potsdam: Allianz MTV Stuttgart ist Deutscher Meister

per Mail teilen

Das Team von Allianz MTV Stuttgart hat sich den Titel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen gesichert. Beim vierten Spiel in Potsdam steigerten sich die Stuttgarterinnen entscheidend und gewannen mit 3:1.

Die Volleyballerinnen aus Stuttgart taten sich nach dem klaren 3:0-Erfolg im dritten Spiel am vergangenen Mittwoch schwer, ins Spiel zu kommen. Die Potsdamerinnen waren zunächst die bessere Mannschaft und holten sich den ersten Durchgang mit 25:20.

Im zweiten Satz kam der MTV deutlich besser ins Spiel und ging schnell mit 6:1 in Führung. Den Vorsprung konnte die von Faruk Feray betreute Mannschaft über 10:5 und 12:7 halten. Der schwer erkrankte Trainer Tore Aleksandersen war mit nach Potsdam gereist, überließ aber seinem Co-Trainer das Coaching. Mit mehr Stabilität im Block und mehr Konsequenz im Angriff setzt sich Stuttgart weiter ab und holte den Durchgang klar mit mit 25:12.

Rivers entscheidet das Finale für Stuttgart

Und die Schwäbinnen blieben am Drücker. Auch im dritten Durchgang zeigten sich die Stuttgarterinnen stabil und setzen sich mit 25:19 durch. Im vierten Satz entwickelte sich ein Krimi, bei dem sich kein Team absetzen konnte. Nach einem Punktgewinn durch Eline Timmerman hatte der MTV zwei Matchbälle (24:22), die Potsdam jedoch beide abwehren konnte. Im vierten Anlauf war es dann aber soweit: Krystal Rivers erlöste Stuttgart und seinen lautstarken Anhang und sorgte für Jubelstürme in der Potsdamer Arena. Auch der erkrankte Tore Aleksandersen eilte aufs Parkett, um mit seinem Team zu feiern.

Der 3:1-Sieg in der Finalserie gegen Potsam bedeutete die Titelverteidigung für Allianz MTV Stuttgart. Der Meister von 2022 setzte sich nun auch 2023 durch und feiert verdient die Deutsche Meisterschaft. Das Stuttgarter Team verbringt die Nacht nach dem Triumph in Potsdam, die Rückkehr nach Stuttgart erfolgt dann am Sonntag.