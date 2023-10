Biles patzt am Sprung - Andrade gewinnt Gold bei Turn-WM

Superstar Simone Biles hat sich nach einem Patzer am Sprung der Brasilianerin Rebeca Andrade geschlagen geben müssen und ihr 22. WM-Gold verpasst. Am Stufenbarren ging Biles gänzlich leer aus.

Die US-Turnerin Simone Biles wurde am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen im Sprung Zweite mit 14,549 Punkten. Dabei zeigte die 26-Jährige zuerst den mit einem Ausgangswert von 6,4 schwierigsten Sprung des Frauen-Turnens, überdrehte ihn jedoch und fiel nach der Landung auf den Rücken. Dennoch erhielt die Ausnahme-Turnerin dafür 14,433 Zähler.

Brasilianerin Andrade verdrängt Biles

In der Qualifikation hatte die 26-Jährige den Jurtschenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt noch mit einem kleinen Ausfallschritt gestanden und für den "Biles II" 15,266 Punkte bekommen. Im Finale sowie in der Ausscheidung dafür müssen zwei unterschiedliche Sprünge gezeigt werden, deren Wertungen für das Endergebnis addiert und durch zwei geteilt werden.

Den WM-Titel holte sich Sprung-Olympiasiegerin Andrade, die als letzte Turnerin mit 14,750 Punkten die lange führende Biles von Platz eins verdrängte. Bronze ging an Seojeong Yeo aus Südkorea mit 14,416 Zählern. Deutsche Sportlerinnen hatten sich nicht für das Sprung-Finale qualifiziert.

Chinesin Qiu holt Gold am Stufenbarren

Anderthalb Stunden später ging Simone Biles in ihrem zweiten Finale des Tages gänzlich leer aus. Am Stufenbarren wurde die 26-Jährige, die bei diesen Titelkämpfen bereits drei Medaillen gesammelt hatte, nach einer kleinen Unsicherheit nur Fünfte. Den Titel gewann die Chinesin Qiyuan Qiu mit 15,100 Punkten vor Kaylia Nemour aus Algerien (15,033). Biles' Landsfrau Shilese Jones sicherte sich die Bronzemedaille (14,766).

Nils Dunkel wird Siebter am Pauschenpferd

Einziger Deutscher am Samstag in einem Einzelgeräte-Finale war Nils Dunkel, der jedoch ohne Medaille blieb. Der 26-Jährige aus Halle/Saale belegte im Finale am Pauschenpferd mit 13,766 Punkten den siebten Platz. "Ich musste hart kämpfen, das hat sich durch die gesamte Übung gezogen. Aber ich habe mir schon mit der Final-Teilnahme einen Traum erfüllt", sagte Dunkel, der im Olympia-Jahr noch mehr Schwierigkeiten in sein Programm packen will.

Weltmeister wurde wie im Vorjahr der Ire Rhys McClenaghan mit 15,100 Zählern. Silber ging an Khoi Young aus den USA (14,966). Der Jordanier Ahmad Abu al Soud sicherte sich Rang drei (14,633). Am Sonntag turnen noch Pauline Schäfer-Betz im Finale am Schwebebalken und Lukas Dauser am Barren.