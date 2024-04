Heimsieg! Bietigheim legt in der Champions League gegen Odense vor

per Mail teilen

Die SG BBM Bietigheim hat das erste Champions-League-Viertelfinale der Clubgeschichte gegen Odense überraschend gewonnen - und nimmt nach dem Hinspiel nun Kurs auf das Final Four.

Das Team um Kapitänin Xenia Smits setzte sich am Sonntag (28.04.2024) gegen den dänischen Vizemeister Odense Handbold mit 30:26 (15:12) durch. Das Rückspiel in Dänemark steigt am kommenden Sonntag (14 Uhr).

Bietigheim gegen Odense: Antje Döll trifft acht Mal

Linksaußen Antje Döll war mit acht Toren die erfolgreichste Werferin in der Ludwigsburger MHP Arena. Nach einem Traumstart (8:2) verloren die Gastgeberinnen kurzzeitig die Kontrolle und kassierten den Ausgleich zum 9:9, doch noch vor der Pause rissen sie die Partie wieder an sich.

Der Sieg war hochverdient, ausruhen kann sich der Bundesliga-Spitzenreiter auf dem Ergebnis allerdings nicht. "Das war erst die erste Halbzeit, wir dürfen noch nicht zu sehr über das Final Four nachdenken", sagte Inger Smits, die vier Tore erzielt hatte.

Inger Smits: Vorsprung hätte "höher ausfallen können"

Für die niederländische Nationalspielerin hätte das Ergebnis bei zwischenzeitlich sechs Toren Vorsprung "höher ausfallen können, aber immerhin ist es ein Vorsprung", sagte sie. In der Gruppenphase hatte Bietigheim beide Duelle mit Odense verloren (25:28, 29:42).

Vor allem auswärts war die Mannschaft von Trainer Jakob Vestergaard damals chancenlos. Auch in der vergangenen Saison hatte Bietigheim die Partie in Dänemark deutlich verloren (24:31).

Ziel Final Four in Budapest

Das abschließende Final Four der Königsklasse findet Anfang Juni in Budapest statt.