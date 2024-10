per Mail teilen

Elisa Nguyen vom DJK Sportbund Stuttgart war bei ihrer ersten EM für Profis. Was sie aus dem Turnier trotz frühem Ausscheiden mitnimmt, erzählt sie im Interview.

Mit 15 Jahren bei den Profis mitspielen. Das schaffen nicht viele. Vor allem wenn es dann noch um eine Europameisterschaft geht. Elisa Nguyen vom DJK Sportbund Stuttgart ist das gelungen, denn sie war bei der Tischtennis-EM in Linz dabei. "Ich fands schön, hier dabei zu sein, auch wenn ich nichts gewonnen habe. Erfahrungen habe ich auf jeden Fall gesammelt und es hat Spaß gemacht."

Sportlich gesehen war die EM leider nicht erfolgreich für Nguyen, denn sie verlor beide Qualifikations-Spiele (1:3, 0:3) und ist damit ausgeschieden. Was sie aus dem Turnier trotzdem mitnimmt, erzählt sie im SWR-Interview.

SWR Sport: Was ist das für ein Gefühl bei den Profis dabei zu sein?

Elisa Nguyen: Ich finde es krass, mit Erwachsenen, die viel besser sind als ich, in einer Halle zu spielen, weil ich das so noch nie erlebt habe. Vor allem die Stimmung in der Halle war definitiv anders als bei Jugendturnieren."

Wie kam es denn dazu, dass Du hier bei der EM spielen durftest?

Wir haben ein internes Turnier gespielt mit allen Mädchen aus dem U15- und U19-Team, wovon ich mir nicht viel erwartet hatte. Vor allem nicht, dass ich Erste werde. Deswegen war es für mich umso überraschender, dass ich es dann geschafft habe. Das hat mich sehr gefreut.

Was war Dein erster Gedanke als Du dann Deine Gruppe bei der EM gesehen hast?

Ich habe eine starke Gruppe zugelost bekommen, habe aber natürlich trotzdem versucht mein Bestes zu geben. Das Ergebnis war aber dann schon deutlich.

Mit 15 Jahren ist es natürlich etwas Besonderes bei den Profis zu spielen. Wie war der Umgang mit den anderen aus dem Deutschen Team?

Ich wurde gut aufgenommen und verstehe mich mit allen sehr gut. Ich fühle mich wohl hier.

Annett Kaufmann ist ja nur drei Jahre älter als du. Kannst Du dir da ein bisschen was abschauen oder hilft sie Dir?

Auf jeden Fall tauschen wir uns viel aus und das hilft mir, einfach weil sie viel Erfahrung hat, vor allem im Profi-Bereich.

Schauen wir in Deine Zukunft: Wie sehen Deine nächsten Ziele aus?

Ich versuche jetzt erstmal in den Nachwuchskader der U19 zu kommen. Und wenn es dann weiter so gut läuft, möchte ich irgendwann bei den Damen spielen.