Stuttgarter Volleyballerinnen nutzen ersten Matchball für Halbfinaleinzug

per Mail teilen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben auch ihr zweites Viertelfinale in den Bundesliga-Playoffs souverän gewonnen. Beim USC Münster machten die Stuttgarterinnen den Halbfinaleinzug perfekt.

Die Stuttgarter Volleyballerinnen sind überzeugend ins Playoff-Halbfinale eingezogen. Nach dem klaren 3:0-Heimsieg im ersten Viertelfinale setzten sich die Schwäbinnen am Samstagabend im zweiten Viertelfinale in Münster ebenfalls mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) durch.

Stuttgart dominiert von Beginn an

Ähnlich wie im ersten Viertelfinale bewies der MTV Stuttgart von Beginn an seine klare Favoritenrolle und entschied den ersten Satz mit dem ersten Satzball mit 25:22 für sich. Und auch im zweiten Durchgang behielt der Deutsche Meister in allen Phasen die Nerven. Auch als Münster nach einem kleinen Lauf mit 14:11 vorne lag, ließ sich der MTV nicht beirren. Coach Konstantin Bitter nahm eine Auszeit, aus der seine Mannschaft entschlossen zurückkam und den Rückstand in eine Führung umwandelte, die bis zum Satzgewinn mit 25:21 Bestand hatte.

Im dritten Satz kam dann überhaupt kein Zweifel auf, welches Team ins Halbfinale einziehen wird. Die Gastgeberinnen versuchten zwar dranzubleiben, doch der Klassenunterschied war einfach zu groß. Die Gäste um Kapitänin Rosaa Koskelo, die ihre Karriere ebenfalls wie Topspielerin Krystal Rivers am Saisonende beenden wird, dominierten die Partie und erspielten sich fünf Matchbälle. Und gleich den ersten verwandelte Diagonalangreiferin Pauline Martin zum 3:0-Sieg für die Favoritinnen.

Stuttgart im Halbfinale gegen Dresden

Im Halbfinale treffen die Stuttgarterinnen auf den Dresdner SC, der sich in der Viertelfinal-Serie gegen den VC Wiesbaden ebenfalls mit 2:0 durchgesetzt hatte. Der Termin für den Beginn der Halbfinal-Serie, die noch einmal im Best-of-Three-Modus ausgespielt wird, steht noch nicht fest.