Titelverteidiger Berrettini scheidet auf dem Weissenhof aus

per Mail teilen

Mit dem Erstrunden-Aus von Titelverteidiger Matteo Berrettini hat das Rasen-Tennisturnier in Stuttgart früh eine Attraktion verloren.

Der Wimbledon-Finalist von 2021 verlor am Montag überraschend glatt 1:6, 2:6 gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego. Nach seinen zwei Titeln 2019 und 2022 musste Berrettini erstmals auf dem Weissenhof eine Niederlage hinnehmen. Für ihn war das Aus in nur 71 Minuten gegen den Weltranglisten-41. Sonego das erste Match nach einer Verletzungspause, wegen der der Italiener die French Open verpasst hatte.

Deutsche Teilnehmer starten erst am Dienstag

Angeführt wird die Setzliste auf dem Stuttgarter Weissenhof von den beiden Top-Ten-Spielern Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und Taylor Fritz aus den USA. Beide haben ebenso wie die an drei und vier gesetzten Frances Tiafoe aus den USA und Hubert Hurkacz aus Polen in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Die deutschen Teilnehmer Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Oscar Otte steigen am Dienstag ins mit 795 730 Euro dotierte Turnier ein, das der Vorbereitung auf Wimbledon (3. bis 16. Juli) dient.

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev hatte nach dem Halbfinal-Einzug bei den French Open wegen Oberschenkelproblemen für Stuttgart abgesagt.