Der Erfolgslauf von Laura Siegemund bei den Australian Open ist gestoppt. Nach ihrem Überraschungssieg gegen die Olympiasiegerin ist in der dritten Runde Schluss.

Laura Siegemund aus Metzingen hat das Achtelfinale der Australian Open verpasst. Die 36-Jährige war in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nahezu chancenlos und verlor nach nur 92 Minuten mit 1:6, 2:6. Für die Weltranglisten-97., die ihren Fokus schon länger auf die Doppel-Wettbewerbe legt, war aber schon der Drittrunden-Einzug ein großer Erfolg.

Auf dem Weg dorthin hatte die Schwäbin unter anderem die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen geschlagen und damit für eine der größten Überraschungen des Turniers gesorgt.

Keine Chance nach Überraschung in Runde zwei

Gegen die an Nummer 27 gesetzte Pawljutschenkowa fand Siegemund in der John Cain Arena nur schwer in die Partie und verlor den ersten Satz klar. Danach verließ sie für fünf Minuten den Court und kehrte mit einem neuen Outfit zurück - doch es half nicht, die hochkonzentriert auftretende Pawljutschenkowa war zu stark.

Am Mittwoch hatte Siegemund für eine der größten Überraschungen des bisherigen Turniers gesorgt. Der Zweisatz-Sieg über die geschockte Olympiasiegerin Zheng aus China sei "einer der besten Siege" ihrer Karriere gewesen, sagte Siegemund im Nachhinein.