Mannheimer Maimarkt-Turnier: Deutsches Springreiter-Quartett beim Nationenpreis Zweiter

Die deutsche Springreiterequipe hat auf dem traditionsreichen Maimarkt in Mannheim wie im Vorjahr den zweiten Platz im Nationenpreis belegt. Die von Co-Bundestrainer Marcus Döring betreute Mannschaft musste sich nur den Niederlanden geschlagen geben. Rang drei ging an Spanien.

Das Quartett der Gastgeber mit dem deutschen Meister Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa, Stefan Engbers (Schöppingen) mit Baju NRW, Philipp Schulze-Topphoff (Havixbeck) mit Clemens de la Land und Patrick Stühlmeyer (Mühlen) mit Drako de Maugre sammelte zwei Strafpunkte. Oranje sicherte sich den Sieg mit weißer Weste.

Nach dem ersten Umlauf hatte Deutschland mit zwei Strafpunkten noch den vierten Platz belegt. Bundestrainer Otto Becker hatte aber an eine Verbesserung geglaubt. "Da ist noch alles möglich", hatte er über das gleichmäßig besetzte Team gesagt.

Bundestrainer Döring: "Mit der Teamleistung bin ich zufrieden"

Bei immer stärker werdendem Regen leistete sich in der zweiten Runde nur Mario Stevens mit Starissa einen Abwurf aus deutscher Sicht. In die Wertung flossen aber lediglich die fehlerfreien Umläufe von Patrick Stühlmeyer und Drako de Magure, Stefan Engbers und Baju sowie Philipp Schulze Topphoff und Clemens de la Lande ein. "Ich bin froh, ein Pferd an meiner Seite zu haben, das mit mir kämpfte", sagte Schulze Topphoff und Co-Bundestrainer Marcus Döring ergänzte: "Mit der Teamleistung bin ich zufrieden." Das Ergebnis sei ein "guter zweiter Platz", sagte Döring.

Vorbereitung auf anstehende Hochkaräter

Prominentester Teilnehmer des Wettkampfes auf Drei-Sterne-Niveau war Schwedens Topstar Henrik von Eckermann. Der Doppelweltmeister, zuletzt vor einem Monat Weltcupsieger in Omaha/USA, verbuchte auf Dzara Dorchival in beiden Umläufen einen Abwurf. Simone Blum (Zolling), Weltmeisterin von 2018, stand ebenfalls im deutschen Aufgebot, die 34-Jährige war mit ihrer Stute Ciara PS letztlich aber nicht unter den Startern.

Mannheim gehört für die deutschen Reiter zur Vorbereitung auf die anstehenden Hochkaräter. Eines der wichtigsten Turniere des Jahres für das Team von Bundestrainer Otto Becker ist dabei die EM in Mailand (29. August bis 3. September).