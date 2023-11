Deutsche Springer gehen leer aus - Harry Charles gewinnt in Stuttgart

per Mail teilen

Die deutschen Springreiter haben einen Heimsieg beim German Master in Stuttgart verpasst. Den Sieg holte sich am späten Freitagabend der Brite Harry Charles auf Aralyn Blue.

Im Sattel seines Pferdes Clemens de la Lande Nrw landete Philipp Schulze Topphoff am Freitag als bester Lokalmatador mit einem Abwurf im Stechen auf dem vierten Platz. Seine Zeit von 34,49 Sekunden hätte für den Sieg gereicht. Den Sieg sicherten sich Harry Charles aus Großbritannien und Aralyn Blue. Schon die Qualifikation hatten die beiden für sich entschieden. Zweiter wurde der Schweizer Steve Guerdat mit Albfuehren's Iashin Sitte vor Penelope Leprevost aus Frankreich auf Texas.

German Masters live im SWR Samstag, 18.11.: Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen. Sonntag, 19.11.: Von 16 - 17:30 Uhr überträgt der SWR den Großen Preis von Stuttgart live.

Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen. Sonntag, 19.11.: Von 16 - 17:30 Uhr überträgt der SWR den Großen Preis von Stuttgart live.

Zweitwichtigste Springprüfung in Stuttgart

Die mit 100.000 Euro dotierte internationale Wertungsprüfung ist nach dem Weltcup-Springen am Sonntag die zweitwichtigste Springprüfung der fünftägigen Veranstaltung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Im Stechen am späten Abend waren noch sechs Duos dabei. Patrick Stühlmeyer, Hans-Dieter Dreher aus dem deutschen A-Kader und Marco Kutscher jedoch nicht. Sie landeten auf den Plätzen sieben bis neun.