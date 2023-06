Die Tour de France bei den Männern, der Giro d'Italia Donne bei den Frauen: Der Radsport-Sommer nimmt Fahrt auf. In Italien winkt Liane Lippert und ihrem Team der nächste Titel.

Die Nominierung war reine Formsache. Drei Tage nach ihrem perfekten Rennen bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Dürrheim inklusive Titelverteidigung wurde Radprofi Liane Lippert Anfang der Woche von ihrem spanischen Team Movistar in das Aufgebot für den am Freitag beginnenden Giro d'Italia Donne berufen.

Neun Etappen über insgesamt 928 Kilometer machen die Italien-Rundfahrt für 168 Fahrerinnen aus 24 Teams zum nächsten Highlight im Rennkalender - und das parallel zur Tour de France der Männer, die am Samstag startet. Die Radsport-Saison geht in ihre heiße Phase.

Der erneute Triumph bei den nationalen Meisterschaften dürfte Lippert einen enormen Motivationsschub geben, gezielt vorbereitet auf die teils sehr bergigen Giro-Etappen hatte sich die 25-Jährige aus Friedrichshafen am Bodensee zuletzt in einem Höhentrainingslager in Andorra. Ein Element, das sie pro Jahr zwei Mal in ihren Trainingsplan einbaut.

Radprofi Liane Lippert: Immer wieder stimmt die Form

"Das sind jedes Mal drei Wochen, die man zusätzlich nicht zuhause ist", sagt Lippert im Gespräch mit SWR Sport. "Das ist mental sehr hart, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es harmoniert mit meinem Körper, ich werde besser." In der Tat.

Fakt ist nämlich: Lippert präsentierte sich in dieser Saison schon mehrfach in guter Form, ihrem Solo-Sieg in Bad Dürrheim am vergangenen Wochenende waren zwei Podestplätze bei wichtigen Frühjahrsklassikern in Belgien vorausgegangen.

Fakt ist aber auch: Nachdem sie bei den Deutschen Meisterschaften auf eigene Rechnung fahren konnte, wird sich Lippert beim Giro Donne wieder in die sportliche Hierarchie bei Movistar eingliedern müssen. Das World-Tour-Team geht in Italien mit der klaren Zielsetzung an den Start, den 2022 von Annemiek van Vleuten eingefahrenen Titel verteidigen zu wollen.

Die Weltmeisterin aus den Niederlanden konnte die Giro-Gesamtwertung schon drei Mal für sich entscheiden. Die Dienste ihrer prominenten und formstarken Helferin Liane Lippert dürften auch diesmal wieder von großer Bedeutung sein - und das nicht zum letzten Mal in diesem Sommer. Ende Juli steht mit der Tour de France nämlich auch für die Frauen das wichtigste Etappenrennen des Jahres an.

Auf Giro d'Italia Donne folgt Tour de France Femmes

Spannend zudem: Die 40 Jahre alte van Vleuten wird ihre erfolgreiche Karriere nach Abschluss der laufenden Saison beenden. Die Movistar-Gedankenspiele um eine oder mehrere Nachfolgerinnen für die Kapitäninnenrolle bei den großen Rundfahrten kann Lippert durch gute Ergebnisse maßgeblich beeinflussen.

"Ich habe oft gute Platzierungen, Top Ten oder auch mal ein Podium", sagt Lippert. "Ich würde mich freuen, wenn ich dieses Jahr noch ein oder zwei Rennen gewinnen könnte." Es wäre ein perfektes Timing, anders als eine Nominierung für ein Aufgebot ist es aber auch alles andere als reine Formsache.