Der Kunstrad-Vierer vom RV Ebersheim mit großem Herz

Unsere Sporthelden 2023

Auf SWR Sport erfolgt die Wahl zu unseren SPORTHELDEN 2023. Das Voting endet am Freitag, 15. Dezember 2023. Die Verkündung der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt am Sonntag, 17. Dezember 2023. In der TV-Sendung "SWR Sport" (ab 21:45 Uhr im SWR oder im Livestream auf swr.de) wird die "Sportheldin 2023" oder der "Sportheld 2023" bekanntgegeben. Sie/er wird als Studiogast live einem breiten Publikum präsentiert.