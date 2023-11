SWR Sport sucht "Unsere Sporthelden" 2023

SWR Sport stellt Sportlerinnen und Sportler aus dem Südwesten vor, die im Jahr 2023 herausragende Leistungen oder Engagements erbracht haben. Es geht dabei nicht in erster Linie um Titel, Triumphe, WM-Teilnahmen, Medaillen oder Rekorde.

Im Mittelpunkt stehen nicht - wie häufig bei anderen Sportlerwahlen - Athletinnen oder Athleten, die große Titel, WM-Siege, Medaillen oder Rekorde vorweisen können. Wir haben vielmehr beeindruckende Persönlichkeiten und deren Geschichten aus diesem Sportjahr 2023 gesucht.

Jung oder Alt, Profi oder Amateur, Mann oder Frau – wir stellen Ihnen die Sporthelden und Sportheldinnen 2023 aus dem Südwesten vor.

Kandidatin 1: Yemisi Ogunleye - Kugelstoßerin mit Rhythmus im Ring

Sie hat bei der für viele enttäuschenden Leichtathletik-WM in Budapest für einen der wenigen Lichtblicke gesorgt: Yemisi Ogunleye. Die 25-Jährige Kugelstoßerin von der MTG Mannheim jubelte ausgelassen über eine neue persönliche Bestleistung. Seit Ende Oktober befindet sie sich in den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Sommer. Dabei geht es aber nicht nur um Training. Für die richtige mentale Einstellung sorgt bei der leidenschaftlichen Sängerin die Musik. In ihrer Gemeinde, der Christ Gospel City, findet sie die Unterstützung, die sie braucht, um auch schwierige Zeiten durchzustehen.

Kandidatinnen 2: Der Kunstrad-Vierer mit großem Herz

Das Training am 6. Februar 2023 war für den Kunstrad-Vierer des RV Ebersheim anders als alle anderen. Fahrerin Tijem Karatas kam erschüttert und mit Tränen in den Augen in die Halle. Ein Erdbeben in der Türkei hatte am frühen Morgen viele tausend Menschenleben gefordert. Ein normales Training war nicht möglich, und das Team des RV Ebersheim setzte sich in der Halle zusammen. Die jungen Frauen trösteten sich gegenseitig und suchten eine Möglichkeit, wie sie mit ihren Mitteln helfen könnten. Sie entschieden sich, eine Spendenaktion zu starten und sammelten am Ende über 2.000€ für "Ärzte ohne Grenzen". Die sportlichen Erfolge blieben auch nicht aus: Zwei deutschen Meistertitel und Vize-Weltmeister in Glasgow.

Kandidatin 3: Ella Hübschmann - Herz ihres Handballvereins

Sie ist erst 16 Jahre alt, und doch ist sie aus dem Vereinsleben der HSG Heilbronn nicht mehr wegzudenken: Ella Hübschmann ist B-Jugend Spielerin der Handballspielgemeinschaft Heilbronn. Sie trainiert die Minis, ist grundsätzlich die erste – und oft die einzige – die sich meldet, wenn die HSG Helfer:innen für ihre diversen Aktionen sucht. Vor kurzem hat sie mit einigen Mitspielerinnen zudem erfolgreich den Schiedsrichter-Lehrgang abgeschlossen.

Kandidatin 4: Theresa Pekrul - Erfolgreiche Kickboxerin mit Engagement für Kinder

Die 16-jährige Theresa Pekrul ist sehr engagiert. Seit sie 12 ist, leitet sie gemeinsam mit einem Erwachsenen das Kampfkidstraining in ihrem Verein. In diesem Jahr hat Theresa ihre Trainerlizenz (DOSB) erfolgreich abgeschlossen und trainiert ehrenamtlich Kinder und Teenager. Ihre Gruppe wächst ständig, und die Kids sind glücklich. Theresa wird bei den Kids als Vorbild angesehen und steht für Werte wie Respekt, Gerechtigkeit, Einsatzbereitschaft, Fairness, Teamgeist, Mut und Toleranz.

Kandidat 5: Mountainbiker Luca Schwarzbauer - Erfolgreich nach Essstörung

Luca Schwarzbauer ist einer der weltbesten Mountainbiker. Der 27-Jährige aus Nürtingen gewann kürzlich die Weltcup-Wertung in der Disziplin Shorttrack. Schon vor 10 Jahren war der Schwabe ein Versprechen auf eine große sportliche Zukunft. Aber der junge Athlet wollte zu früh zu viel. Mindestens drei Jahre seiner Karriere verlor Schwarzbauer, weil er in eine Essstörung geriet. Der Schwabe wog 2015 im Alter von 19 Jahren bei 1,79 Metern Körpergröße nur noch 63 Kilogramm. “Ich konnte kaum den Alltag bewältigen, geschweige denn, richtig trainieren”, erzählt er. Für viele junge Sportler wäre ein solches Krankheitsbild das Ende aller sportlichen Ambitionen gewesen; für Schwarzbauer war es der Wendepunkt in seinem Leben.

Sieger oder Siegerin bei "SWR Sport" im TV-Studio am 17. Dezember

Abstimmen können Sie bis Freitag, 15.12., um 12 Uhr. Die Verkündung der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt am Sonntag, 17. Dezember 2023. In der TV-Sendung "SWR Sport" (ab 21:45 Uhr im SWR oder im Livestream auf swr.de) wird die "Sportheldin 2023" oder der "Sportheld 2023" bekanntgegeben. Sie/er wird als Studiogast live einem breiten Publikum präsentiert.