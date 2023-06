Emanuel Buchmann holt nach Solofahrt den Meistertitel

Im Straßenrennen bei den deutschen Meisterschaften in Bad Dürrheim und Donaueschingen hat Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe den Titel geholt.

Der 30-Jährige aus Ravensburg hatte sich frühzeitig abgesetzt und ließ sich vor einer mehrköpfigen Verfolgergruppe nicht mehr stellen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Buchmanns Teamkollegen Nico Denz und Maximilian Schachmann. Für Buchmann ist es der zweite Titel im Straßenrennen der Deutschen Meisterschaften, bereits 2015 hatte er sich im hessischen Bensheim durchgesetzt.

Buchmann siegt in "extrem schweren Rennen"

Der anspruchsvolle Parcours führte die Profis mit einigen tückischen Anstiegen durch den Schwarzwald. Buchmann setzte sich in einer kleinen Spitzengruppe erst mit Teamkollege Jonas Koch zum Ende der zweiten Runde ab, ehe er rund 70 Kilometer vor dem Ziel als Solist loszug.

"Das war schon ein extrem schweres Rennen. Das war eigentlich nicht so geplant, dass ich so lange alleine bin", sagte ein sichtlich erschöpfter Buchmann nach dem Rennen im Gespräch mit dem SWR. Buchmann hatte auf diesen Moment lange warten müssen. Im Januar 2020 hatte er auf Mallorca sein letztes Rennen gewonnen. Seitdem war nicht mehr allzu viel zusammengelaufen, immer wieder wurde er von Stürzen, Krankheiten und Corona-Auszeiten zurückgeworfen. Doch diesmal hatte sich der Erfolg früh angedeutet. "Ich habe mich die letzten Tage schon richtig gut gefühlt und gedacht: Heute könnte was gehen", sagte Buchmann weiter, der jetzt auf eine erfolgreiche Tour de France (Start am 1. Juli) hofft. Die Form stimmt auf jeden Fall endlich wieder.

Schweigeminute nach Tod von Mäder

Vor dem Rennen hatten die Radprofis eine Schweigeminute für den kürzlich nach einem Sturz gestorbenen Schweizer Gino Mäder abgehalten. Die Fahrer nahmen vor dem Start in Donaueschingen ihre Helme ab, mit Phil Bauhaus, Nikias Arndt und Jasha Sütterlin waren auch drei Teamkollegen von Mäder aus dem Bahrain-Victorious-Rennstall dabei.

Mitte des Monats war Mäder bei der Tour de Suisse auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt auf den letzten Kilometern der fünften Etappe mit hohem Tempo in eine Schlucht gestürzt und musste reanimiert werden. Einen Tag später starb der schwer verletzte Schweizer im Krankenhaus.

Liane Lippert triumphierte bei den Frauen

Am Samstag hatte Liane Lippert bei den Frauen ihren Titel verteidigt und zum dritten Mal die deutsche Straßenrad-Meisterschaft gewonnen. Die 25-Jährige aus Friedrichshafen vom Movistar Team women setzte sich vorzeitig ab und überquerte als Solistin das Ziel.