Eine Woche vor Beginn der Para-Leichtathletik-WM in Japan hat Kugelstoßer Niko Kappel beim Meeting "Jump & Fly" in Hechingen seinen eigenen Weltrekord geknackt.

Der Athlet aus Welzheim (Rems-Murr-Kreis), der für den VfB Stuttgart aktiv ist, verbesserte die alte Bestmarke aus dem Jahr 2022 am Donnerstag (09.05.2024) um acht Zentimeter auf 15,07 Meter. Das internationale Leichtathletik-Meeting "Jump & Fly" in Hechingen fand zum 14. Mal statt.

Kappel knackt eigenen Weltrekord im Para-Kugelstoßen

Wie schon bei seinem letzten Weltrekord in Nottwil in der Schweiz jubelte Kappel auch diesmal im sechsten und letzten Durchgang. Der 29-Jährige stieß sehr explosiv, anschließend lag er überglücklich im Kugelstoßsektor.

"Ich bin super happy, richtig euphorisiert. Heute hat einfach alles gepasst", freute sich Kappel: "Ich wusste, die magische 15-Meter-Grenze wird irgendwann fallen. Dass es heute geklappt hat, freut mich mega. Ich kann es noch gar nicht wirklich fassen. Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen für dieses Jahr. Es läuft sehr gut und ich werde alles dafür tun, dass es so weitergeht."

Niko Kappel: erst WM, dann Paralympics

An Pfingstmontag (20.05.) wird Kappel im japanischen Kobe um WM-Gold kämpfen. Die Weltmeisterschaften der Para-Leichtathletik sind der erste Höhepunkt seines Wettkampfjahres.

Anfang September stehen dann die Paralympics in Paris auf dem Plan. Bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte er mit einer Weite von 13,57 Metern die Goldmedaille gewonnen. In Tokio folgte fünf Jahre später Bronze (13,30).