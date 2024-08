Diese Sportler aus der Pfalz sind bei Olympia

Die Olympischen Spiele in Paris sind in vollem Gange - und die ganze Welt fiebert mit. Auch aus der Pfalz starten Sportlerinnen und Sportler bei den Wettkämpfen. Wir stellen sie Ihnen vor:

Sonja Zimmermann: Hockeyspielerin aus Grünstadt

Die gebürtige Grünstadterin Sonja Zimmermann ist am Montag mit ihrem Team im Viertelfinale gegen Argentinien ausgeschieden. Die Deutschen scheiterten mit 1:3 (0:0, 1:1) nach Penaltyschießen an Argentinien. Bis dahin war die Mannschaft erfolgreich.

Am Donnerstag haben sich die deutschen Spielerinnen mit einem 4:2-Sieg im vierten Gruppenspiel gegen China unter die letzten acht Mannschaften gekämpft. Damit hatten sich die deutschen Hockey-Frauen bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Im Spiel gegen Belgien mussten sie sich am Samstag dann allerdings mit 2:0 geschlagen geben.

Zimmermann begann ihre Hockeykarriere mit fünf Jahren bei der TG Frankenthal. Drei Jahre später wechselte sie zum Mannheimer HC. Inzwischen wohnt und spielt die Pfälzerin mit dem Spitznamen "Sunny" in Amsterdam für den Amsterdamsche Hockey & Bandy Club.

Sonja Zimmermann (links im Bild) kämpft mit den Hockeydamen bei den Olympischen Spielen in Paris um eine Medaille dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Christin Hussong: Speerwerferin aus Herschberg

Zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen mit dabei ist Speerwerferin Christin Hussong aus Herschberg in der Südwestpfalz. Für sie geht es am Mittwoch, den 7. August, mit der Qualifikationsrunde los. Zuvor hatte die 30-Jährige im Jahr 2016 in Rio teilgenommen und 2020 in Tokio.

Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken nimmt bereits zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teil picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Hussong startet für das LAZ Zweibrücken. Einen Titel hat Hussong dieses Jahr bereits bekommen. Im Juni wurde sie Deutsche Meisterin im Speerwerfen der Damen. Bei den Europameisterschaften in Rom belegte sie den vierten Platz.

Die Qualifikation der Damen im Speerwurf bei Olympia beginnt am Mittwoch, den 7. August.

Die erste olympische Medaille "für die Pfalz", nämlich Gold, hat am Mittwoch keine Olympionikin aus Deutschland, sondern eine aus Kroatien eingeholt. Die kroatische Judoka Barbara Matic vom JSV Speyer trat im Judo der Frauen bis 70 Kilogramm an und setzte sich im Finale gegen die deutsche Favoritin Miriam Butkereit durch.

Die kroatische Judoka Barbara Matic (rechts im Bild) vom JSV Speyer feiert mit der Zweitplatzierten Miriam Butkereit (links im Bild) ihren Sieg dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marcus Brandt

David Späth: Handballer aus Kaiserslautern

Torhüter David Späth aus Kaiserslautern unterstützt das deutsche Handball-Olympia Team. Für den 22-Jährigen sind es die ersten Olympischen Spiele.

David Späth ist mit der deutschen Handballnationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris dabei.

In der Handball-Bundesliga spielt Späth seit 2018 für die Rhein-Neckar-Löwen. Davor hatte der deutsche Nationalspieler sechs Jahre lang im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg Handball gespielt.

Die Vorrunde im Handball der Männer läuft in Paris bereits seit dem 27. Juli. Im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht - mit einem klaren Ergebnis: 36:29!

Zuletzt feierte die DHB-Auswahl am Freitag gegen Spanien den dritten Sieg im Vorrundenspiel. Die Handball K.o.-Runde startet am Mittwoch, den 7. August, mit dem Viertelfinale. Dafür qualifizieren sich die ersten vier Teams jeder Gruppe.

Der Neustadter Tim Hellwig hat bei Olympia mit der Mixed-Staffel Gold geholt. Das Vierer-Team aus zwei Frauen und zwei Männern siegte vor Großbritannien und den USA.

Tim Hellwig hat zuvor am Mittwoch im Einzelwettbewerb den 18. Platz belegt - Er lief mit einer Zeit von 1:45,29 Stunden als bester Deutscher ins Ziel.

Der in Neustadt an der Weinstraße geborene Triathlet Tim Hellwig rennt nach dem Schwimmen zu seinem Fahrrad dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Schwimmen sei wegen der Strömung "besonders und sehr ruppig gewesen", so Tim Hellwig nach dem Wettbewerb am Mittwoch vor der malerischen Kulisse des Eiffelturms. Gold ging an den Briten Alex Yee mit einer Zeit von 1:43,33 Stunden, Silber an den Neuseeländer Hayden Wilde und Bronze an Leo Bergere aus Frankreich.

Tim Hellwig trainiert beim DJK SG St. Ingbert und wohnt in Saarbrücken.

Oleg Zernikel: Stabhochspringer aus Landau

Als weiterer Pfälzer ging Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau in Paris an den Start. Im Stabhochsprung-Finale am Montag erreichte Zernikel den neunten Platz. Er hat 5,70 Meter übersprungen, war aber bei 5,75 Meter gescheitert.

Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau zeigte sich zuletzt in Topform dpa Bildfunk Picture Alliance

Für Olympia qualifiziert hatte sich Zernikel im Juni bei der Leichtathletik-EM in Rom. Dort gewann der Landauer die Bronze-Medaille - gemeinsam mit dem türkischen Stabhochspringer Ersu Sasma. Zernikel übersprang 5,82 Meter - die zweitbeste Höhe seiner Karriere. Nur 2022 bei der WM in Eugene (USA) war er mit 5,87 Meter noch höher geflogen.

Jule Brand: Fußballerin aus Germersheim steht bei Olympia im Halbfinale

Im olympischen Fußballkader der Frauen tritt die gebürtige Germersheimerin Jule Brand mit an. Die 21-Jährige spielte in ihrer Jugend beim FV Dudenhofen. Inzwischen spielt sie in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Für Olympia trainierte die Mittelfeldspielerin aber wieder auf dem Pfälzer Rasen in Dudenhofen.

Am Samstag hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in einem spektakulären Elfmeterschießen gegen Kanada mit einem 4:2-Sieg durchgesetzt. Im Halbfinale am Dienstag, dem 6.8., gibt es nach dem 1:4 in der Vorrunde die Chance auf eine Revanche gegen den Rekord-Olympiasieger USA. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Die Eintrittskarte für das Viertelfinale hatten sich die DFB-Damen am vergangenen Mittwoch mit ihrem Sieg gegen Sambia gesichert.

Die Pfälzer Fußballerin Jule Brand kämpft im Vorrundenspiel im Pariser Velodrome-Stadion gegen zwei Australierinnen dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Daniel Cole

Alessa-Catriona Pröpster: Bahnradfahrerin aus Offenbach

Bahnradfahrerin Alessa-Catriona Pröpster trainiert seit vier Jahren beim RV Vorwärts 04 Offenbach/Queich. Pröpster reiste als Ersatzfahrerin nach Paris. Bei Olympia holte ihr Team am Montag mit einer Endzeit von 45,644 die Bronzemedaille. Bis zum 11.8. finden verschiedene Wettbewerbe in der Disziplin Bahnradfahren statt. Am 11.8. ist das Finale im Einzelsprint.

Bahnradfahrerin Alessa-Catriona Pröpster aus Offenbach an der Queich in Aktion dpa Bildfunk Picture Alliance

Luca Spiegel: Bahnradfahrer aus Offenbach

Wie seine Kollegin Alessa Pröpster trainiert auch Luca Spiegel für den RV Vorwärts 04 Offenbach/Queich. In Paris ist er im deutschen Nationalteam für den Mannschafts-Sprint gesetzt. Im Teamsprint der Männer belegten Luca Spiegel und sein Team in 43,009 Sekunden den siebten Rang in der Qualifikation. Die erste Runde wird am Dienstag (6.8.) ausgefahren.

Luca Spiegel aus Landau gilt als eines der größten Talente im Radrennsport SWR

Der 20-Jährige gilt als Senkrechtstarter im deutschen Bahnradsport und zählt mittlerweile zu den drei besten "Anfahrern" der Welt.

Mikaelle Assani: Weitspingerin aus Kuhardt

Mikaelle Assani gilt als eines der größten Weitsprung-Talente in Deutschland. Assani ist in Karlsruhe aufgewachsen, wohnt mit ihrer Familie inzwischen aber in Kuhardt (Landkreis Germersheim). Sie trainiert beim SCL Heel Baden-Baden.

Olympiateilnehmerin Mikaele Assani wohnt mit ihrer Familie in Kuhardt (Kreis Germersheim) SWR

Bei der Leichtathletik-EM in Rom landete die 21-Jährige im Sog von Goldmedaillen-Gewinnerin Malaika Mihambo aus Heidelberg auf einem sehr guten vierten Platz.

Bei Olympia findet am Dienstag (6.8.) findet die Qualifikation der Damen im Weitsprung statt. Zwei Tage später, am Donnerstag (8.8.), ist das Finale.

Hannah Vester: Rhythmische Sportgymnastin aus Ludwigshafen

Hannah Vester ist in Ludwigshafen aufgewachsen. Ihre Karriere und Leidenschaft für Rhythmische Sportgymnastik hat beim TV Oppau begonnen. Mit 16 Jahren zog die Schülerin dann der Karriere wegen von ihrer Familie aus Ludwigshafen weg, um im Stützpunkt in der Nähe von Stuttgart mit der Nationalmannschaft zu trainieren. Dort lebt sie nun im Internat.

Hannah Vester, Rhythmische Sportgymnastin aus Ludwigshafen, tritt bei den Olympischen Spielen in Paris an IMAGO xBEAUTIFULxSPORTS/U.xFassbenderx

Olympia ist für Vester ein "Riesentraum, der in Erfüllung geht". Sie sei sehr erleichtert, "dass sich die ganzen Stunden in der Halle auch gelohnt haben". Vester verbringt fast ihr ganzes Leben in der Halle: Die 18-Jährige trainiert bis zu acht Stunden pro Tag.

Die Wettbewerbe in Rhythmischer Sportgymnastik bei Olympia finden nächste Woche von Dienstag (8.8.) bis Donnerstag (10.8.) statt.

Yemisi Ogunleye: Kugelstoßerin aus Bellheim

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist im südpfälzischen Bellheim aufgewachsen. Ihre Kindheit in der Pfälzischen Kleinstadt ist nicht nur glücklich.

Yemisi Ogunleye aus Bellheim (Kreis Südliche Weinstraße) trainiert am Bundesstützpunkt in Mannheim SWR

Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater Nigerianer. Als einzige Schwarze in der Grundschule wird sie diskriminiert und gemobbt. Die Klassenkameraden machen sich über sie lustig: Ihre Hautfarbe sei nicht in Ordnung und ihre Nase zu groß.

Der Sport hilft ihr, die Beleidigungen und Hänseleien der Schulkameraden besser zu verarbeiten. "Ich merkte, dass ich beim Sport stark war. Hier konnten mich die anderen Kinder nicht aufziehen, denn ich war ihnen überlegen", erzählt Ogunleye.

Seit sie 15 ist, trainiert Ogunleye beim MTG Mannheim. Mit Olympia geht für die 25-Jährige ein Kindheitstraum in Erfüllung.

Ich erinnere mich, wie ich als kleines Mädchen immer vom Fernseher saß und zugeguckt hab, bei den Turnerinnen und Leichtathleten. (...) Und ich hab immer so mitgefühlt und Gänsehautmomente gehabt. Und dass diese kleine Mädchen jetzt selbst starten wird, ist einfach unglaublich und wunderschön.

In Paris geht die Südpfälzerin kommende Woche an den Start: Die Wettbewerbe im Kugelstoßen sind am Donnerstag (8.8.) und Freitag (9.8.).

Yekta Jamali: Gewichtheberin aus Mutterstadt

Im Refugee-Team, der Mannschaft von geflüchteten Sportlerinnen und Sportlern, die nicht für ihr Heimatland antreten können, startet Yekta Jamali im Gewichtheben. Sie stammt aus dem Iran und hat beim AC Mutterstadt einen neuen Verein gefunden.

Zur Flucht nutzte sie die Junioren-WM in Athen vor zwei Jahren. In einem unbeobachteten Moment entwischte die damals 17-Jährige und stieg in ein Flugzeug nach Deutschland. Für Stefan Mohr, den stellvertretenden Vorsitzenden des AC Mutterstadt, ist sie ein "Hammer-Talent".

Die olympischen Wettbewerbe im Gewichtheben finden in der kommenden Woche von Mittwoch (7.8.) bis Sonntag (11.8.) statt.