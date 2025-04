"Wir können es kaum abwarten" - Mainzer Trio startet bei der Sportakrobatik-EM

per Mail teilen

Vom 10. bis zum 20. April findet die Sportakrobatik-Europameisterschaft in Luxemburg statt. Mit dabei ist auch ein Trio vom KKSV Mainz-Finthen. Mila Pleuger, Anuschka Merle und Neele Jahnson freuen sich, ihr Können auf der großen Bühne demonstrieren zu dürfen.

Die Sportakrobatik ist höchst anspruchsvoll. Hinter waghalsigen Hebefiguren, Doppel-Saltos und tänzerischen Elementen steckt jede Menge harte Trainings-Arbeit. Im Wettkampf bewertet dann eine Jury Technik, Ausdruck und Schwierigkeit der Übung. Die Sportakrobatik kann man als Paar oder als Dreierteam ausüben - somit ist auch Teamgeist eine wichtige Komponente. Am Donnerstag (10. April) beginnen in Luxemburg die Europameisterschaften der Sportakrobatik. In der Altersgruppe von 11 bis 16 Jahren sind drei Mainzerinnen mit dabei.

Mila Pleuger: "Wir haben es nicht sofort glauben können"

Für Mila Pleuger, Anuschka Merle und Neele Jahnson vom KKSV Mainz-Finthen geht mit dem Auftritt auf der internationalen Bühne ein großer Traum in Erfüllung. "Am Anfang, als wir die Nominierung bekommen haben, war es erst mal sehr krass. Wir haben es nicht sofort glauben können", erzählt Mila im Gespräch mit SWR Sport. "Ich freue mich schon richtig darauf und habe Lust zu zeigen, was wir können."

Julia Sefaj: "Ich musste vor Freude bisschen weinen"

Auch Trainerin Julia Sefaj platzt fast vor Stolz. "An dem Tag, als wir erfahren haben, dass wir dabei sind, war ich total überrascht und überwältigt. Ich musste vor Freude bisschen weinen."

Seit knapp zwei Jahren treten die Mainzerinnen gemeinsam bei Wettkämpfen an. In dieser Zeit sind Mila, Anuschka und Neele als Team eng zusammengewachsen. Und jede hat ihre Rolle im Sportakrobatik-Trio. Die zwölfjährige Neele etwa ist die sogenannte "Oberpartnerin", weil sie die Leichteste der drei Sportlerinnen ist. Das zeigt sich bei den Übungen. Meterhoch wird Neele durch die Luft gewirbelt und wieder aufgefangen - was bedingungsloses Vertrauen in ihre Partnerinnen erfordert.

Bestens vorbereitet - auch durch einen Mentaltrainer

In der Vorbereitung auf die EM haben die Drei ihr Übungspensum noch einmal intensiviert. Nicht nur physische und technische, auch die mentale Vorbereitung ist wichtig. Dafür hat Trainerin Sefaj sogar einen Mentalcoach engagiert.

Anuschka Merle: "Wir haben einfach Bock"

Die Mainzerinnen wollen bei der EM so weit wie möglich kommen - aber vor allem auch das besondere Erlebnis genießen. "Es ist einer der größten Events auf der Welt. Und deswegen haben wir alle einfach Bock, das zu erleben. Wir können es auch kaum abwarten", sagt die 15-jährige Anuschka Merle.

Das Turnier in Luxemburg kann also kommen - auch für Trainerin Sefaj. "Ich wünsche mir einfach, dass die Mädchen eine ganz tolle Zeit haben und dass sie so viel wie möglich aufsaugen können."

Die Teilnahme an der EM 2025 ist jedenfalls schon ein riesiger Erfolg für Mila Pleuger, Anuschka Merle und Neele Jahnson. Das Mainzer Trio wird am Freitag und Sonntag jeweils vormittags im Einsatz sein.