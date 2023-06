Kelson de Carvalho: Top-Talent im Kugelstoßen und Diskuswerfen

In Portugal geboren, in Hechingen aufgewachsen: Kelson de Carvalho ist 16 Jahre alt und eines der größten deutschen Talente im Kugelstoßen und Diskuswerfen.

Kelson de Carvalho hatte am Samstag ein Heimspiel, denn die LG Steinlach-Zollern ist sein Verein. Im Ernwiesenstadion in Mössingen (Landkreis Tübingen), seinem Heimstadion, trat er beim "Jump & Fly"-Event in der Klasse der U18-Junioren an. Und das im Alter von 16 Jahren.

"Man sollte Gefühl haben für den Diskus bzw. für die Kugel. Und es wäre sehr vorteilhaft, wenn man schnell und groß ist", erzählt de Carvalho am Rande des Wettkamps im Gespräch mit SWR Sport. Und sein Trainer Martin Grundmann ergänzt: "Die Ärzte haben früh schon gesagt, dass der mal 2,10 oder 2,15 Meter groß werden kann. Das ist ja ideal für einen Werfer. Diskuswurf ist mit so langen Armen ideal. Was er zusätzlich noch hat, ist ein unheimliches Bewegungsgefühl. Und das ist eine Fähigkeit, die halt nicht jeder mitbringt."

In Portugal geboren, auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen

Kelson de Carvalho ist in Portugal geboren und in Hechingen auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Mittlerweile verbringt er die meiste Zeit in Stuttgart, wo er am Olympiastützpunkt trainiert. "Ein großes Ziel wären die Olympischen Spiele. Ich will in dem Ring stehen und ganz viele Zuschauer vor mir haben, die mich unterstützen bei meinem Wurf. Und es wäre toll, wenn ich auch ins Finale einziehen könnte bei solchen großen Wettkämpfen", beschreibt der 16-Jährige seine Ziele.

Wie weit es für das Talent gehen kann, wird die Zukunft zeigen. Die Grundlagen sind in jedem Fall hervorragend. "Da ist schon noch einiges an Potenzial da. Von daher muss man sich nur anschauen, wo er momentan steht in seinem Alter, das ist Weltspitze. Und da kann er auch bei den Männern mal hinkommen, denke ich. Er hat schon beste Voraussetzungen", sagt sein Trainer Martin Grundmann.

Doppelsieg beim Heim-Event

Im Kugelstoßen hat de Carvalho in Kassel am 10. Juni seine Bestweite mit der Fünf-Kilogramm-Kugel erzielt: 20,10 Meter. Beim "Jump & Fly" in Mössingen eine Woche später kam er auf 19,32 Meter, damit holte er sich den Sieg bei den U18-Junioren. Ebenfalls siegreich war das Top-Talent im Diskuswerfen. Für seine 57,61 Meter gab es eine Medaille und eine Packung Spätzle zur Stärkung.