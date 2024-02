Ex-Stabhochspringer Fabian Schulze ist tot

Der ehemalige Stabhochspringer Fabian Schulze ist wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag einer "tückischen Krankheit" erlegen. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

Der in Filderstadt geborene Schulze hatte seine Karriere 2014 beendet. Schulze wurde Vierter bei der Hallen-WM 2006, Sechster bei der EM 2010 und insgesamt vier Mal deutscher Vizemeister. Während seiner Karriere startete er für die LG Leinfelden-Echterdingen, den VfL Sindelfingen, Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg und die LG Stadtwerke München. Mit 5,83 Metern lag Schulze auf Platz neun der deutschen Bestenliste.

"Fabian war ein langjähriger Weggefährte, ich habe immer zu ihm hochgeschaut", wird Tobias Unger in der DLV-Mitteilung zitiert. Der frühere Top-Sprinter hatte während seiner Zeit in München gemeinsam mit Schulze in einer Wohngemeinschaft gelebt. "Fabian ist in unserer gemeinsamen Zeit bei Kornwestheim und in München ein Freund geworden. Ich bin tieftraurig und finde kaum Worte."

Tim Lobinger starb vor gut einem Jahr

Nach Tim Lobinger, der im Februar 2023 nach jahrelangem Kampf an Leukämie verstorben war, ist Schulze bereits der zweite Athlet der "Goldenen Generation", der nicht mehr am Leben ist. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.