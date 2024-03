TVB Stuttgart landet Big Points im Kampf um den Klassenerhalt

per Mail teilen

Die Schwaben feiern einen knappen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten vom Bergischen HC und können für ein weiteres Jahr Bundesliga planen.

Knapp ging es zu am Ende: Mit 27:26 (11:11) besiegt der TVB Stuttgart den Bergischen HC und vergrößert den Abstand auf die gefährdete Zone. Die Gastgeber haben nun sieben Zähler Vorsprung auf den Gegner, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Im Hinspiel hatte der TVB noch mit 28:33 verloren.

Beyer macht es nochmal spannend

Bester Werfer der Stuttgarter war Kai Häfner, der sieben Treffer beisteuerte. Nach dem Unentschieden zur Pause konnte sich der TVB im Laufe des zweiten Abschnitts auf bis zu vier Tore absetzen.

Gäste-Akteur Noah Beyer sorgte mit drei Treffern in Folge in der Schlussphase noch einmal für Spannung. Doch Stuttgarts Jorge Serrano Villalobos markierte mit dem 27:25 in der letzten Minute die Entscheidung.