TVB Stuttgart feiert Sieg im Schwaben-Derby gegen Frisch Auf Göppingen

per Mail teilen

In der Handball-Bundesliga (HBL) hat der TVB Stuttgart das Schwaben-Derby gegen Frisch Auf Göppingen für sich entschieden.

Der TVB gewann am Freitagabend (10.11.2023) mit 31:29 (16:14). Für die Stuttgarter war es am zwölften HBL-Spieltag der vierte Saisonsieg. In der Tabelle kletterten sie dadurch vorübergehend auf Rang elf, Göppingen belegt den 16. Platz.

Erfolgreichster Werfer auf dem Feld war Göppingens Linksaußen Marcel Schiller mit zehn Treffern. TVB-Akteur Daniel Fernández Jiménez traf sieben Mal.

TVB Stuttgart legt vor, Frisch Auf gleicht aus

Bereits in der ersten Halbzeit waren die Hausherren in Sachen Ergebnisgestaltung leicht tonangebend, wobei ihre Führung meist nur hauchdünn war - 2:0 nach vier Spielminuten, 5:3 (8.), 6:4 (11.). Erst in der 18. Minute und durch den Treffer von Sebastian Heymann zum 9:9 glich Frisch Auf aus.

TV-Tipp Handball-Bundesliga live: Die Rhein-Neckar Löwen empfangen am Sonntag, 12.11., den deutschen Meister THW Kiel. Das Spiel gibt es live ab 14 Uhr im SWR und im Livestream auf swr.de/sport.

Von da an boten beide Teams den rund 6.000 Handball-Fans in der Halle ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in die Halbzeitpause ging es mit einem erneut knappen Zwei-Tore-Vorsprung für Stuttgart (16:14). Auch im zweiten Durchgang blieb das Schwaben-Derby ein enges und umkämpftes Match, wobei der TVB meist vorlegte und Göppingen um den Anschluss bemüht war.

In der Schlussphase zeichnete sich dann aber eine Tendenz ab: Fernández Jiménez traf zum 30:25, und die Gastgeber lagen fast schon komfortabel mit fünf Toren Vorsprung in Führung (53.). Göppingens Aufholjagd mit Treffern von Marcel Schiller sowie Jaka Malus startete zu spät.