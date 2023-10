Löwen unterliegen beim Primus - Freude über TVB-Sieg durch Verletzung getrübt

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen verlieren in der Handball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin klar mit 32:38 (14:17). Der TVB Stuttgart sorgt beim HSV Hamburg für eine Überraschung, muss diese aber womöglich teuer bezahlen.

Die Rhein-Neckar Löwen starteten konzentriert in die Begegnung beim Tabellenführer. Nach sechs Minuten lagen die Löwen knapp mit 5:4 in Führung. In der Folge leisteten sich die Gäste dann zu viele technische Fehler im Offensivspiel. Die Berliner zeigten sich dagegen weiter effektiv und warfen eine 12:9-Führung heraus (19. Minute).

Vor allem Berlins Mathias Gidsel bekamen die Löwen in der Defensive nicht in den Griff. Trainer Sebastian Hinze reagierte und brachte mit David Späth für Mikael Appelgren einen neuen Torhüter. Trotzdem zogen die Füchse vorerst auf 16:11 davon, bevor die Löwen eine Zwei-Minuten-Strafe der Berliner nutzen und mit drei Treffern zurück ins Spiel kamen. Zur Pause stand ein 14:17-Rückstand aus Sicht der Gäste.

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Löwen für einige Minuten von der Rolle, die Berliner zogen schnell auf 23:16 davon. Der Vorsprung blieb in der Folge stabil. Das Hinze-Team bäumte sich noch einmal auf, kam rund neun Minuten vor Ende auf 31:26 wieder heran. Der Berliner Heimsieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. Für die Löwen war es nach dem 26:29 bei Aufsteiger ThSV Eisenach die zweite Niederlage in Folge. Bester Werfer der Gäste war Juri Knorr mit acht Treffern.

Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen 38:32 (17:14) Tore:

Gidsel (11), Lindberg (10/6 Siebenmeter), Marsenic (6), Andersson (5), Beneke (1), Jacobs (1), Kopljar (1), Langhoff (1) Lichtlein (1), Tollbring (1) für Berlin



Knorr (8/1), Groetzki (6), Kohlbacher (6), Kirkelökke (4), Davidsson (2), Forsell Schefvert (2), Lindenchrone Andersen (2), Zacharias (2) für die Löwen Zuschauer: 7.143

TVB Stuttgart legt in Hamburg nach

Der TVB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel beim HSV Hamburg dagegen überraschend gewonnen. Die Mannschaft von Michael Schweikardt setzte sich dank einer starken ersten Halbzeit mit 36:31 (19:14) bei den Hanseaten durch. Vier Tage nach dem Überraschungscoup gegen die SG Flensburg-Handewitt (34:31) war es der zweite Erfolg in Serie. Max Häfner war mit sieben Treffern bester Schütze des TVB.

Jonas Truchanovicius wird nach seiner Verletzung auf der Platte behandelt. IMAGO Imago Images / Lobeca

Getrübt wurde die Freude über den TVB-Sieg durch die Verletzung von Jonas Truchanovicius. Der Litauer knickte in der 12. Minute in einem Zweikampf weg und musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Eine Diagnose beim 2,03-Meter-Mann steht noch aus.

Mit dem ersten Auswärtserfolg verschaffen sich die Stuttgarter etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte und klettern mit jetzt 6:10 Punkten ins Mittelfeld.