Antje Döll: "Mit einer Halskette zurück nach Deutschland kommen"

Bei der Handball-Weltmeisterschaft stehen die DHB-Frauen vorzeitig im Viertelfinale. Linksaußen-Spielerin Antje Döll spricht über die Olympia-Qualifikation und ein neues WM-Ziel.

"Das ist so krass, weil man das jetzt noch gar nicht richtig realisiert hat", sagt Nationalspielerin Antje Döll im Interview mit SWR Sport über das Erreichen der Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr 2024.

Minimalziel bereits erreicht: DHB-Frauen wahren Chance auf Olympia

Das vor dem Turnier ausgegebene Ziel haben die DHB-Frauen damit schon erreicht. Der 31:21-Erfolg über Serbien am Samstagabend war der fünfte Sieg im fünften WM-Spiel und sicherte den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Das Erreichen der Runde der letzten acht berechtigt zur Teilnahme an einem von drei Olympia-Qualifikationsturnieren, die vom 08. bis 14. April ausgetragen werden. An jedem Turnier werden vier Mannschaften teilnehmen, die jeweils besten zwei erhalten einen Startplatz für die Spiele in Paris.

"Für uns hat das eine enorme Bedeutung" betont Döll. Letztmals gelang einer deutschen Handball-Frauen-Nationalmannschaft 2008 die Qualifikation für Olympia. Sollte das im April erneut gelingen "könnte bestimmt die ein oder andere Träne fließen", verriet die 35-Jährige. Das alles ist im Moment aber nur eine Randerscheinung. "Wir sind im WM-Modus und das ist auch gut so. Denn in erster Linie wollen wir hier noch etwas reißen", sagt Döll.

Antje Döll möchte eine WM-Medaille

Bei der WM, die in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen wird (Deutschland spielt ausschließlich in Dänemark) überzeugt das DHB-Team bisher auf ganzer Linie. "Mit einer super Leistung sind wir in der Lage, es jedem Gegner schwer zu machen uns zu schlagen" sagt Döll selbstbewusst. Die Linksaußen-Spielerin ist bereits seit 2017 bei der DHB-Auswahl dabei und sagt, dass es die beste Nationalmannschaft sei, in der sie je gespielt habe. Grund dafür sei vor allem die Breite im Kader.

Daher verwundert es auch nicht, dass Antje Döll, die in der Bundesliga für die SG BBM Bietigheim spielt, ein ambitioniertes Ziel für die restliche WM formuliert: "Wir würden super gerne mit einer Halskette zurück nach Deutschland kommen." Letztmals holte eine Deutsche Frauen-Nationalmannschaft vor 16 Jahren eine WM-Medaille - damals gewann die DHB-Auswahl in Frankreich Bronze.

Der nächste Gegner: Gastgeber Dänemark

Bevor es aber für Deutschland um den Einzug ins Halbfinale, geschweige denn um eine Medaille geht, bestreiten die DHB-Frauen am Montagabend (20:30 Uhr) noch das letzte Hauptrundenspiel gegen Gastgeber Dänemark. Die Däninnen sind Vize-Europameister und zählen zu den Topfavoriten auf den WM-Titel. Döll betont, dass Deutschland "Gruppenerster" werden will, dafür ist ein Sieg gegen Dänemark nötig.

So ein Sieg könne dem Team "Mut und Selbstvertrauen" für das restliche Turnier geben und wäre nochmal "ein richtiges Highlight zum Abschluss der Hauptrunde". "Man hat ja auch gesehen, dass die Dänen nicht unschlagbar sind", sagt Döll vor der Partie kämpferisch. Der Ausgang des Spiels wird außerdem darauf Einfluss haben, gegen wen die DHB-Auswahl dann im Viertelfinale trifft. Mögliche Gegner sind Co-Gastgeber Schweden, Ungarn, Montenegro oder Kroatien.

Antje Döll: Torjägerin und Kriminaloberkommissarin

In den beiden Hauptrundenpartien gegen Serbien und Rumänien war Döll mit insgesamt neun Toren die erfolgreichste deutsche Torjägerin. Ihre Rolle im Team sieht die 35-Jährige aber darin "Erfahrung mitzugeben" und "Sicherheit in der Abwehr auszustrahlen".

Antje Döll ist aber nicht nur Handballerin. Neben dem Sport ist sie auch Kriminaloberkommissarin im Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die Kolleginnen und Kollegen zu Hause haben laut Döll zwar gerade viel zu tun, aber die Handball-WM verfolgt das Präsidium natürlich trotzdem. "Ich denke, die werden auch ordentlich mitfiebern", sagt Döll.