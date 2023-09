Last-Minute-Krimi! Rhein-Neckar Löwen retten Remis gegen Göppingen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ein glückliches Remis in Göppingen geholt. Das aber erst in den letzten Sekunden einer packenden Partie.

Die Rhein-Neckar Löwen sind in ihrem ersten Saisonspiel denkbar knapp an einer Niederlage vorbei geschrammt. Drei Sekunden vor Schluss sorgte Linksaußen David Moré mit seinem Treffer zum 27:27-Endstand dafür, dass der Pokalsieger nicht mit null Punkten in die neue Saison startet. Dabei trennte die beiden Teams zur Halbzeit nur ein Treffer, knapp sechs Minuten vor dem Abpfiff führten die Löwen dann gar mit 26:23 geführt. Doch dann schlug die Stunde der Göppinger, die sich auch dank der Unterstützung der heimischen Fans zurückkämpften, vier Treffer hintereinander erzielten und 25 Sekunden vor Schluss gar spektakulär in Führung gingen. Moré sichert Punkt Den Schlusspunkt aber setzte Moré, der mit acht Treffern auch bester Werfer der Gäste war. Er bescherte den Löwen das glückliche Remis. Bei den Göppingern durften sich Josip Sarac und David Schmidt mit je vier Treffern in die Liste der besten Werfer eintragen.