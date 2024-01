Nackenverletzung: Tyler Ennis hört bei Adler Mannheim auf

per Mail teilen

Aufgrund einer schweren Nackenverletzung beendet Tyler Ennis seine Karriere und wird dem früheren Meister Adler Mannheim nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) informierten am Mittwoch über die vorzeitige Auflösung des bis zum 30. April 2024 laufenden Vertrages. Der frühere NHL-Profi aus Kanada, der erst Ende Oktober nach Mannheim gewechselt war, hatte die Verletzung im Achtelfinale der Champions Hockey League am 21. November erlitten. Ennis (34) hat in sieben Spielen für die Adler fünf Vorlagen gesammelt.

"Nachdem ich mit unserem großartigen Team hart daran gearbeitet habe, gesund zu werden, habe ich mich letztendlich entschieden, mit dem Eishockey aufzuhören", sagte Ennis laut der Vereinsmitteilung. Bis zu seinem Wechsel in die Kurpfalz hatte Ennis in der Schweiz für den SC Bern gespielt. Bis 2022 war Ennis für mehrere Clubs in der nordamerikanischen Profiliga NHL aktiv.

Trainer Eakins: "Sind stolz auf Tyler"

"Zunächst war ich überrascht, aber nach einem etwa zweistündigen Gespräch mit ihm verstehe und unterstütze ich seine Entscheidung voll und ganz. Wir waren beeindruckt von Tylers Einsatz und seinem Engagement, sich von seiner Verletzung zu erholen", sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins: "Wir sind stolz auf Tyler, dass er seinem Herzen folgt und diese mutige, persönliche Entscheidung getroffen hat."