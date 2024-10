Nach Traumstart: Adler Mannheim gewinnen gegen Düsseldorfer EG

per Mail teilen

Nach zwei Niederlagen in Folge feierten die Adler Mannheim in der DEL gegen die Düsseldorfer EG einen verdienten Heimerfolg.

Die Adler Mannheim haben am elften Spieltag der DEL (Sonntag, 20.10) gegen die Düsseldorfer EG mit 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) gewonnen. Vor 12.031 Zuschauern in der Mannheimer Arena trafen John Gilmour (3. Minute, 11.), Kristian Reichel (37.) und Matthias Plachta (58.) für die Adler, für die DEG konnten sich Paul Postma (20.) und Bernhard Ebner (40.) in die Torschützenliste eintragen.

Traumstart der Mannheimer dank doppeltem Gilmour

Die Adler erwischten gegen die Gäste aus dem Rheinland einen perfekten Start. Von Beginn an setzte sich das Team von Trainer Dallas Eakins in der Düsseldorfer Zone fest. Im ersten Powerplay des Spiels traf Gilmour zur frühen 1:0 Führung (3.). Auch das zweite frühe Überzahlspiel gehörte den Mannheimern (5.). Diesmal blieb es aber ohne Torerfolg.

In der Folge konnte sich auch die DEG einige Chancen erspielen, Adler Torwart Arno Tiefensee war aber zur Stelle (10.). Fast im Gegenzug erhöhte Gilmour mit seinem zweiten Treffer für Mannheim zum 2:0 (11.).

Direkt im Anschluss musste erneut ein Düsseldorfer auf der Strafbank Platz nehmen, Kris Bennett wurde vor dem leeren Tor (14.) aber noch von einem DEG-Spieler gestört und verpasste so das mögliche 3:0 für die Gastgeber. Die Führung der Mannheimer war in einem strafenreichen ersten Drittel insgesamt hochverdient.

Schnelle Antwort der Düsseldorfer

Zum Start des zweiten Drittels war es dann der Mannheimer Bennett, der sich nach einem Beinstellen in der Box abkühlen musste (21.) Kurz vor Ende des Powerplays verkürzte Postma zum 1:2 aus Düsseldorfer Sicht (22.) Turbulent wurde es kurz vor der Drittelpause. Erst konnte Reichel den alten Vorsprung für die Adler wieder herstellen (37.), 14 Sekunden vor der Sirene verkürzte der Düsseldorfer Ebner erneut. Mit dem 3:2 aus Sicht der Adler ging es in den letzten Abschnitt.

Plachta mit Empty-Netter zur Entscheidung

Zu Beginn des letzten Abschnitts suchten die Mannheimer früh die Entscheidung, blieben allerdings zunächst ohne Torerfolg. Für die DEG hatte Jakob Pivonka eine Top-Chance (49.), Adler-Keeper Tiefensee war aber zur Stelle.

Mannheim spielte das Match insgesamt souverän zu Ende, ohne dass die Düsseldorfer EG den ganz großen Druck aufbauen konnte. Knapp zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene verließ DEG-Torhüter Nikita Quapp das Eis für einen zusätzlichen Feldspieler, Plachta (58.) sorgte schließlich mit dem Schuss in das leere Düsseldorfer Tor für die Entscheidung zum 4:2 Endstand.

Für die Adler Mannheim geht es im nächsten Spiel auswärts gegen die Iserlohn Roosters (25.10). Die Düsseldorfer EG trifft einen Tag vorher (24.10.) in der heimischen Arena auf die Augsburg Panthers.