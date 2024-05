Aus und vorbei: Der Deutsche Basketballmeister ratiopharm Ulm ist raus! Die Ulmer unterliegen im vierten Playoff-Spiel Würzburg 72:75 und verlieren damit die Viertelfinalserie.

Überraschend früh ist die Saison für ratiopharm Ulm beendet. Große Enttäuschung bei den Ulmer Spielern und Fans nach einem dramatischen Spiel. Doch die Würzburger haben ohne ihren besten Spieler aufopfernd gekämpft, alles gegeben, sich in der Schlussphase in einen Rausch gespielt und ein kleines Wunder geschafft. Gegen den Kampfgeist und die heiße Athmosphäre in Würzburg kommt der Deutsche Meister am Ende nicht an.

Ratiopharm Ulm: Nur ein Treffer in den ersten fünf Minuten

Die Intensität, aber auch die Nervosität, sind von der ersten Sekunde an in der ausverkauften Würzburger Arena spürbar. Die Partie ist zu wichtig - für beide Seiten. Die Ulmer verteidigen gut. Aber die ersten fünf Angriffe laufen ins Leere. LJ Figueroa verkürzt per Dreier auf 3:5. Es bleibt der einzige Ulmer Korb in den ersten fünf Minuten. Fast alles geht aus Ulmer Sicht knapp daneben, während die Würzburger auch nicht gut, aber besser treffen. Beim Stand von 5:12 zieht Coach Gavel eine erste Auszeit. Aber die Ulmer agieren weiter geradezu ängstlich, verlieren den Ball. Der Rückstand wächst auf elf Zähler (5:16). Doch am Ende des Viertels verwandelt das ratiopharm-Team plötzlich drei Distanzwürfe in Folge, gewinnt endlich Sicherheit. Nur noch 14:16 aus Ulmer Sicht.

Juan Nunez sorgt für Ulmer Führung

Doch damit schafft der Deutsche Meister zunächst keine Wende. Die Würzburg Baskets finden besser ins Spiel, angepeitscht von einem frenetischen Publikum, kämpfen mit vollem Einsatz um jeden Rebound, bauen ihre Führung auf 24:16 wieder aus. Aber auch die Franken machen Fehler, während das ratiopharm-Team sehr aufmerksam verteidigt. Juan Nunez sorgt für die erste Ulmer Führung. Der junge Ulmer Aufbauspieler verwirft zwar zwei Freiwürfe, holt dann aber seinen eigenen Offensivrebound, dribbelt zur Dreierlinie und trifft zum 26:24. Es ist ein intensives Playoff-Kampfspiel. Wenig Punkte. Viele Fouls. Ulm findet nicht wirklich einen Rhythmus, liegt zur Pause wieder zurück 31:36.

Karim Jallow übernimmt im dritten Viertel

Bei den Ulmern sind kaum Souveränität oder Selbstvertrauen zu erkennen. Vieles deutet bis jetzt darauf hin, dass es Würzburg als Außenseiter ohne seinen verletzten besten Spieler tatsächlich schafft, den Deutschen Meister aus den Playoffs zu werfen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bleibt es eine enge Partie. Gegen aufopfernd kämpfenden Würzburgern gelingt den Ulmern manches, aber längst nicht alles. Karim Jallow übernimmt für Ulm das Spiel, verwandelt seinen dritten Dreier zur 50:49-Führung. Spannung pur zum Ende des dritten Viertels. 54:53 für Ulm.

Ratiopharm Ulm in Führung bis zehn Sekunden vor Schluss

Jetzt lassen die Ulmer im Angriff den Ball gut laufen, finden immer wieder den freien Mann in unmittelbarer Korbnähe. Die Gastgeber schlagen vor allem mit Distanztreffern zurück. Ein offenes Rennen. Allmählich scheint Ulm die Kontrolle zu übernehmen, führt gut zwei Minuten vor Ende mit sechs Zählern. Doch Würzburg trifft auch schwierige Würfe. 30 Sekunden vor der Sirene verwirft de Paula einen Dreier, aber Ulm führt noch 72:71. Mit zwei Freiwürfen holt Isaiah Washington für Würzburg die Führung zurück. Da hat der Meister noch zehn Sekunden Zeit, um beim Stand von 72:73 einen Siegtreffer zu erzielen. Doch der Pass kommt bei Center Nicolas Bretzel nicht an. Ulm muss foulen, hat danach noch drei Sekunden für einen möglichen Dreier zum Ausgleich. Jessup wirft daneben. Aus und vorbei, die Saison beendet. Ulm verliert 72:75.