Eurocup: Ulm scheitert im Achtelfinale

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm ist im Achtelfinale des Eurocups ausgeschieden. Der Deutsche Meister unterlag Joventut Badalona aus Spanien mit 79 zu 88.

"Es ist ein Vorteil, nicht reisen zu müssen", sagte Ulms Trainer Anton Gavel vor dem Spiel. Doch gegen das Spitzenteam von Joventut Badalona brachte dem Deutschen Meister auch der Heimvorteil nichts.

Ausgeglichener Auftakt

Es ist von Beginn an ein Spiel mit extrem viel Tempo. Und Ulm hat in den ersten Minuten auch gute Ideen in der Offensive, die Gäste sind oft einen Schritt zu spät dran. Aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase läuft Badalona heiß. Den Spaniern gelingt ein 12 zu 0 Lauf, Ulm liegt 13 zu 22 hinten. Aber die Youngster im Ulmer Team zeigen, dass sie es auch können. Dadiet und Nunez verkürzen. Dennoch liegen die Gäste nach den ersten zehn Minuten klar vorne (19:27).

Seine Mannschaft folgte nicht immer seinen Anweisungen: Ulms Trainer Anton Gavel. IMAGO Imago

Ulmer Rückstand wird noch größer

Ulm startet unkonzentriert in das zweite Viertel. Auf Ballverlust folgen Fehlwurf und Fehlpass. Badalona nutzt das eiskalt aus. Beim 19 zu 32 nach nur 90 Sekunden nimmt Trainer Anton Gavel die Auszeit. Badalona bringt das nicht aus dem Konzept. Mit gutem Team-Basketball und starken Einzelaktionen ziehen die Gäste bis zur Halbzeit noch weiter weg. Vor allem Feliz ist bis hierher von der Ulmer Defense überhaupt nicht zu stoppen. Er macht bis zur Halbzeit-Sirene 17 Punkte. Das entspricht beinahe exakt dem Ulmer Rückstand nach 20 Spielminuten (32:50).

Ulm verkürzt den Rückstand

Zu Beginn der zweiten Halbzeit steht die Defense der Ulmer besser. Die Gäste bekommen jetzt kaum mehr leichte Würfe. Offensiv geht der Kapitän vorne weg: Die Dreier von Thomy Klepeisz sorgen für Stimmung in der Halle und wieder ein Fünkchen Hoffnung. Bei den Gästen ist jetzt der Faden komplett gerissen. Ulm kommt Punkt für Punkt näher. Die Aufholjagd bekommt in den letzten zwei Minuten des Viertels einen kleinen Dämpfer. Immerhin sind die Hausherren vor dem Schlussviertel wieder auf Schlagdistanz (53:65).

Pausenrückstand am Ende zu hoch

Ulm wehrt sich in den letzten Minuten tapfer, macht den Rückstand fünf Minuten vor Schluss sogar wieder einstellig, ist in der Schlussminute sogar auf fünf Punkte dran. Aber die Hypothek des hohen Pausenrückstands erweist sich im Schlussviertel als zu hoch. Ein überragender Feliz und eine desolate Ulmer Dreierquote entscheiden dieses Spiel zugunsten der Spanier. Am Ende siegt der Achte der spanischen Liga gegen den Deutschen Meister mit 88 zu 79. Ulm kann sich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Am Samstag heißt der nächste Gegner in eigener Halle. Göttingen.