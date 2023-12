Eurocup: Niederlage bei Lietkabelis

Ratiopharm Ulm hat sein vorletztes Eurocup-Spiel in diesem Jahr verloren. Der Deutsche Meister unterlag am Dienstagabend bei Lietkabelis Panevezys mit 90 zu 94.

Das Spiel gegen Panevezys war bis zum Ende spannend. Im dritten Viertel schwächte sich Ulm selbst, durch zwei Technische Fouls für Juan Nunez.

Spielbeginn ohne Ulmer Punkte

Die Anfangsphase gehört der Heimmannschaft. Lietkabelis startet mit einem 5:0 in die Partie. Der erste Ulmer Korb fällt erst nach zweieinhalb Minuten durch L.J. Figueroa. Insgesamt verläuft das erste Viertel ausgeglichen. Kurz vor Ende des ersten Viertels geht Ulm erstmals in Führung (18:19), durch einen Dreier von Tobias Jensen. Mit der knappen Ulmer Führung enden die ersten zehn Minuten.

Ulmer Fehlstart auch im zweiten Viertel

Auch ins zweite Viertel starten die Ulmer schwächer. Wieder punktet zuerst die Heimmannschaft. Ein unsportliches Foul von Jensen verbessert die Situation für Ulm nicht wirklich. Ulm spielt sich bis zur Halbzeit wieder ran. Wie in Durchgang eins gehen die Gäste wieder kurz vor Viertelende in Führung. Juan Nunez erzielt seine ersten Punkte im Schnellangriff. Und Nunez trifft auch kurze Zeit später per Dreier. 4,8 Sekunden vor der Sirene hat Ulm noch einmal den Ball. Figueroa schließt den Angriff mit einem Drei-Punkte-Wurf ab. Ulm führt zur Halbzeit, trotz doppeltem Fehlstart mit 47 zu 43. Figueroa und Georginho de Paula sind im ersten Durchgang die besten Ulmer Schützen mit neun Punkten.

Nunez mit zwei Technischen Fouls

Der Start in den dritten Durchgang gelingt den Ulmern besser. Ein Zuckerpässchen von Williams veredelt Jallow. Karim Jallow ist es zu Beginn der zweiten Halbzeit, der richtig heiß läuft. Aber Ulm schwächt sich selbst. Juan Nunez beschwert sich gleich zweimal hintereinander gegen Entscheidungen der Schiedsrichter. Die Konsequenz: Der 19-Jährige wird mit zwei Technischen Fouls der Halle verwiesen. Ulm ist spürbar angeknockt. Lietkabelis kann das nutzen. Die Hausherren führen vor den letzten zehn Minuten (68:65).

Enges Spiel bis zum Schluss

Im letzten Viertel wirken die Ulmer ohne Aufbauspieler Nunez zunächst ideenlos. Zwei Tage nach der Bundesliga-Niederlage bei Bayern München scheint auch die Kraft zu fehlen, um das Spiel noch einmal zu drehen. Doch mit dem Rücken an der Wand kommt Ulm in die Partie zurück. Die Defensive erobert wichtige Bälle. Zwei Minuten vor dem Ende liegen die Ulmer noch mit einem Punkt zurück (87:86). Das ganz große Comeback will aber nicht mehr gelingen. In der Schlussphase rettet Lietkabelis einen knappen 94 zu 90 Heimsieg gegen Ulm.