Wie im Rausch: ratiopharm Ulm besiegt die Telekom Baskets Bonn

per Mail teilen

ratiopharm Ulm besiegt im dritten Finalspiel der Basketball-Bundesliga (BBL) die Telekom Baskets klar mit 112:84 und geht in der Serie mit 2:1 in Führung. Im nächsten Spiel kann Ulm den Titel perfekt machen.

Die Anfangsphase prägte Ulms Bruno Caboclo. Zunächst blockte der Center zwei Bonner Abschlüsse sehenswert, dann machte der Brasilianer von der Freiwurflinie die ersten Punkte des Abends.

Und die Ulmer blieben am Drücker, führten nach drei Minuten mit 7:2. Der in Spiel eins überragende und in Spiel zwei abgetauchte Yago dos Santos steuerte im ersten Viertel acht Punkte bei, Teamkollege Karim Jallow sogar elf. Nach zehn Minuten führte die Mannschaft von Coach Anton Gavel mit 26:18.

Und die Ulmer machten im zweiten Viertel genauso weiter. Während die Spatzen in der zweiten Partie noch untergegangen (75:104) waren, waren es nun die Gäste aus Bonn, die völlig den Anschluss verloren. Zur Halbzeit lag ratiopharm Ulm dank hoher Wurfquote und leidenschaftlicher Defense mit 53:30 in Führung.

ratiopharm Ulm hält Favorit Bonn auf Distanz

Nach dem Wechsel das gleiche Bild: Nach gut zwei Minuten baute Ulm die Führung auf 31 Zähler aus. Es entwickelte sich eine mitunter wilde Partie. Gavel wirkte von außen auf sein Team ein, die Defensive nicht zu vernachlässigen.

Bis zum Ende des dritten Viertels blieb der Abstand konstant. Die Bonner, die in der gesamten Hauptrunde nur zwei Spiele verloren hatten, kamen nicht entscheidend heran, weil ratiopharm Ulm weiter stabil punktete. Gegen Ende des Viertels leisteten sich die Ulmer eine kurze Auszeit, führten nach 30 Minuten dennoch mit 80:55.

Ulmer Publikum feiert das Team

Auch im letzten Viertel ließen die Ulmer nichts mehr anbrennen. Frenetisch vom Publikum gefeiert machten die Spatzen Minuten vor dem Ende die 100 Punkte voll. "Oh, wie ist das schön", hallte es durch die ratiopharm Arena. Am Ende hieß 112:84.

Für die Gastgeber, die zuvor Titelverteidiger Alba Berlin und Pokalsieger Bayern München aus den Play-offs geworfen hatten, waren Karim Jallow (24) und Brandon Paul (23) die besten Punktesammler.

Am Freitag (20:30 Uhr) steigt vier Spiel, wieder in Ulm. Mit einem Sieg kann das Gavel-Team die Deutsche Meisterschaft perfekt machen.