Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das zweite Spiel in der Basketball-Champions-League gewonnen. Gegen den polnischen Klub King Szczecin brauchte das Team jedoch eine furiose Aufholjagd im letzten Viertel.

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben dank einer Aufholjagd im Schlussviertel den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison eingefahren. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend mit 82:78 (45:47) gegen den polnischen Meister King Szczecin. Das Auftaktduell mit AEK Betsson BC hatte das Team von Josh King mit 79:84 verloren. Den vierten Abschnitt entschieden die Hausherren, bei denen Jayvon Graves mit 22 Punkten überzeugte, mit 23:11 für sich und gelangten dadurch in die Erfolgsspur. Weiter geht es für Ludwigsburg in diesem Wettbewerb am 7. November mit einem Heimspiel gegen Dinamo Basket Sassari aus Italien.