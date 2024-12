Erst Lichtausfall, dann Auswärtssieg: Riesen Ludwigsburg gewinnen bei Alba Berlin

per Mail teilen

Weil das Hallenlicht ausfiel, konnte das BBL-Duell zwischen Alba Berlin und den Riesen Ludwigsburg erst mit knapp 25 Minuten Verspätung beginnen. Als das Licht wieder anging, überzeugten nur die Gäste.

"Kling, Glöckchen, klingelingeling" hallte es durch die Arena in Berlin. Ein durch Handylampen erzeugtes Lichtermeer rundete die vorweihnachtliche Stimmung am 1. Advent ab. Ein ungewöhnlicher Auftakt für eine Partie in der Basketball-Bundesliga. Der Grund: Das Hallenlicht war ausgefallen, Spieler und Fans von Alba Berlin und den Riesen Ludwigsburg mussten rund 25 Minuten auf den Beginn des Spiels warten.

Im Spiel lief dann bei den Ludwigsburgern deutlich mehr zusammen als bei Alba Berlin. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 40:17, Berlin erzielte im zweiten Viertel nur vier Punkte. Alba kämpfte sich noch einmal heran, doch Ludwigsburg verteidigte den Vorsprung und gewann am Ende mit 74:60. Beste Werfer des Spiels waren die Ludwigsburger Ezra Manjon und Joel Scott sowie Albas Matteo Spagnolo mit je 14 Punkten.