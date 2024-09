Erfolgreicher Auftakt des größten Tauzieh-Events der Welt in Mannheim

Eines der größten Events der Tauzieh-Welt hat begonnen: In Mannheim kämpfen bis Sonntag die besten Teams um die Weltmeister-Titel in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Am Donnerstag stand zunächst der erste Tag der Klub-WM an.

Für Lena Weber vom TZC Kaiserberg ist Tauziehen mehr als ein Sport: "Man kann wirklich nur im Team gewinnen, es müssen alle acht am Seil alles geben und es muss jeder auch mit dem Kopf dabei sein. Das macht am meisten Spaß und auch die Kraft, die man braucht", sagt sie im Gespräch mit SWR Sport. Die Faszination Tauziehen, sie ist dieser Tage in Mannheim greifbar.

Der Rasen ist nach den ersten Paarungen kaum wieder zu erkennen. Die schweren Schuhe, die ersten Züge, haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Zug, das heißt acht gegen acht, so lange, bis die blau-weiße Markierung die Mittellinie überquert.

Zug um Zug zum Adrenalin

Vier Meter sind dabei zurückzulegen. Umgebaute Eishockeyschuhe mit Stahlplatten sollen helfen, den Stand zu halten. "Es gibt für mich nichts Geileres, als einen harten Zug zu haben und den zu gewinnen, also da strömt wirklich Adrenalin durch den Körper. Das machts einfach aus", findet Michael Weber, Athlet und Trainer des TZC Kaiserberg.

Am Donnerstag, dem ersten Tag der Tauzieh-Weltmeisterschaft in Mannheim machen die Clubs den Anfang, Frauen, Männer und Mixed-Teams aus 26 Nationen messen hier ihre Kräfte. Schon am Vormittag sind zahlreiche Zuschauer da.

"Es gibt nichts Besseres als Tauziehen"

"Weil’s einfach ein Wahnsinns-Erlebnis ist. Es gibt nichts Besseres als Tauziehen, das ist einfach die Sportart, non plus Ultra: Teamgeist, Mannschaftsgefüge, Leidenschaft, Herz, also mein Herz brennt hier und die ganze Welt ist eine große Tauzieh-Familie“, sagt etwa Andrea Biegert.

Welche Wettbewerbe stehen bei der Tauzieh-WM noch an?

Die Weltmeisterschaften im Tauziehen haben am Donnerstag mit dem sogenannten Open Turnier begonnen, das geht am Freitag weiter. Bei diesem handelt es sich um Klub-Weltmeisterschaften. Die Weltmeisterschaften zwischen den teilnehmenden Ländern starten dann am Samstag (7.9.) und enden am Sonntag (8.9.). Neben dem Weltmeister-Titel geht es bei den Wettkämpfen am Wochenende auch um die Qualifikation für die World Games im chinesischen Chengdu. SWR Sport zeigt die Events am Freitag und am Wochenende im Livestream.