Für dieses Schuljahr fehlen deutlich weniger Lehrkräfte in Baden-Württemberg als in den vergangenen Jahren. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ist zuversichtlich, dass auch die fehlenden 250 Stellen noch besetzt werden können. Sie gibt im SWR ihre Einschätzung zum Lehrermangel und äußert sich zur Kritik des Landesschülerbeirats am aktuellen Lehrplan.