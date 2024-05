per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Samstag die Chance, den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Mit einem Heimsieg gegen Viktoria Köln wäre den Spatzen der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. SSV-Trainer Thomas Wörle ist vor dem Spiel überzeugt davon, dass seine Mannschaft noch einmal an die Grenze gehen kann.