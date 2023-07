"Es ist unfassbar geil" - Faustballer feiern vierten Weltmeister-Titel in Folge

Die deutschen Faustballer sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben bei der Heim-WM den Titel geholt. Den will das Team von Olaf Neuenfeld "im fünften Satz" bei der Playersparty nun ordentlich feiern.

"Oh wie ist das schön" sangen die rund 8.000 Zuschauer in der Mannheimer SAP-Arena nach dem Titelgewinn der deutschen Faustball-Nationalmannschaft. Die lag sich auf dem Spielfeld in den Armen und genoss den historischen Moment. "Ich habe schon viel erlebt, aber das toppt alles. In dieser Arena, vor diesen Fans, zuhause - das ist überragend. Mir fehlen echt die Worte und das ist selten bei mir", sagte Bundestrainer Olaf Neuenfeld nach dem 4:0-Erfolg im Finale gegen Österreich. Und auch Kapitän Fabian Sagstetter fand einfach alles nur "umwerfend, neu und groß".

Naturrasen sorgt für Novum

Grund dafür war neben dem vierten WM-Titel in Folge die außergewöhnliche Kulisse in der Mannheimer Arena. Zum ersten Mal überhaupt wurde bei einer Faustball-WM indoor auf Naturrasen gespielt. Der wurde in der Mannheimer Mehrzweckhalle extra für die Finalspiele verlegt. "Es ist unfassbar geil, hier in der Halle zu spielen", sagte Sagstetter gegenüber SWR Sport und ergänzte: "Ich hoffe, das kommt auch bei den Zuschauern an, dass es uns Spaß gemacht hat vom ersten bis zum letzten Ball, die Stimmung aufzusaugen. Es ist überwältigend."

Deutschland wird seiner Favoritenrolle gerecht

Überwältigend war auch die Leistung der deutschen Mannschaft über das komplette Turnier: In allen sechs Spielen ließ der Rekord-Weltmeister und Topfavorit seinen Gegnern keine Chance und gab keinen einzigen Satz ab. "Da fällt einfach eine unheimliche Last von einem", erklärte Top-Angreifer Patrick Thomas. Denn "der Druck, den wir uns selber auferlegt haben, weil wir Weltmeister werden wollten, war immens", so Bundestrainer Neuenfeld.

Ein Faktor für die große Überlegenheit des deutschen Teams war die Leistung von Patrick Thomas. Der Angreifer gilt als der beste Spieler der Welt und wurde auch im Finale zum "Player of the Match" gekürt. Trotzdem bleibt der 31-Jährige bescheiden. "Ich sage immer: Das ist ein Teamsport. Meine Jungs bringen mich dazu, dass ich so gut sein kann. Von daher widme ich die Trophäe (Player of the Match, Anm. d. Red.) meiner Mannschaft."

Faustballer hoffen auf Aufschwung für ihren Sport

Die erfolgreiche WM soll nun auch helfen, Faustball in Deutschland bekannter zu machen. "Faustball ist ein wunderbarer, geiler Sport", schwärmte Kapitän Sagstetter nach dem Finale. "Ich hoffe, die Bilder gehen raus in die Welt und viele entscheiden sich für Faustball in der Jugend oder schauen einfach mal bei den Bundesligaspielen vorbei."

Bevor da wieder gespielt wird, ist bei den deutschen Faustballern aber erst einmal Feiern angesagt. "Jetzt geht es in den fünften Satz", kündigte Thomas im Sieger-Interview an und auch Sagstetter weiß: "Das wird ein ganz, ganz langer Satz. Da müssen wir noch Ausdauer beweisen, aber da freuen wir uns drauf."