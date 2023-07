Frischer Rasen: SAP-Arena verwandelt sich in Faustball-Tempel

Die Faustball-WM geht in die heiße Phase. Für die entscheidenden Spiele geht es in Mannheim vom Rhein-Neckar-Stadion in die SAP-Arena. Dort wurde extra ein Rollrasen verlegt.

Für die Halbfinal- und Finalspiele der Faustball-WM erwarten die Veranstalter mehrere tausend Zuschauer. Bis zum Freitag waren bereits 8.000 Tickets verkauft. Für enscheidenden Spiele wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um die Mannheimer SAP-Arena in eine Faustball-Halle zu verwandeln. Faustball-WM live auf SWR Sport SWR Sport überträgt das Halbfinale Deutschland gegen Brasilien am Freitag, ab 18 Uhr, im Livestream, in der ARD Mediathek und auf Youtube. Zudem überträgt SWR Sport das Finale bei deutscher Beteiligung am Samstag, ab 15:15 Uhr, zusätzlich im SWR Fernsehen. Naturrasen - eine Premiere für die SAP-Arena Eishockey, Konzerte oder Handball, die Mannheimer SAP-Arena hat schon viele Veranstaltungen gesehen. Aber Faustball auf Naturrasen, das ist auch für die Multifunktionshalle eine Premiere. Rasend schnell musste es gehen: Nur einen Tag vor dem Anpfiff der Halbfinalspiele (Freitag, 18.00 Deutschland gegen Brasilien/im SWR-Livestream) begann das ehrgeizige Projekt. Innerhalb von weniger als zwei Tagen wurde der Rasen abgeschält, nach Mannheim transportiert und dort verlegt. 250 Rollen Rasen auf 2.400 Quadratmeter und das in der Kürze der Zeit. Der Rollrasen kann nach der Veranstaltung zwar nicht weiter verwendet werden, dient dann aber als Humus für einen neuen Rasen. 50.000 Euro hat das Projekt gekostet. Das Ziel: Die Nischensportart bekannter machen.