Wie kaum ein anderer Spieler steht Topstürmer Serhou Guirassy für den aktuellen Aufschwung des VfB Stuttgart. Nun buhlt wohl ein weiter Topclub um den 27-Jährigen.

Der italienische Ex-Meister AC Mailand ist nun wohl in den Transferpoker um Torjäger Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eingestiegen. Laut der gewöhnlich gut informierten "Gazzetta dello Sport" will Milan die Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den Stürmer bezahlen. In Mailand könnte der 27-Jährige einen Vierjahresvertrag erhalten.

Guirassy-Zukunft weiter Teil von Spekulationen

Der Nationalspieler Guineas hat mit 17 Toren großen Anteil am Stuttgarter Höhenflug. Dadurch hat er das Interesse einiger europäischer Topklubs geweckt. Unter anderem gab es schon heiße Gerüchte über einen Wechsel zu Newcastle United. Und auch Borussia Dortmund wurde als Interessent gehandelt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementierte dies aber. Der VfB will Guirassy unbedingt halten.