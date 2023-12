VfB Stuttgart: Geht Guirassy und kommt Banza?

per Mail teilen

Ein möglicher Abschied von Torjäger Serhou Guirassy beschäftigt die Schwaben schon lange. Nun denken sie wohl auch über Simon Banza als potenziellen Ersatz nach.

Bundesligist VfB Stuttgart denkt offenbar über Simon Banza von Sporting Braga als möglichen Ersatz für Toptorjäger Serhou Guirassy nach. Verantwortliche des schwäbischen Tabellendritten hätten bereits mit dem portugiesischen Klub über den Neu-Nationalspieler Kongos gesprochen, berichtete der TV-Sender Sky. Braga solle für den 27 Jahre alten Mittelstürmer eine Ablöse zwischen acht und zehn Millionen Euro verlangen. Banza spielt seit Sommer 2022 für die Nordportugiesen und besitzt bei ihnen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Banza: Schon 13 Pflichtspiel -Tore

In der laufenden Saison erzielte er bisher 13 Pflichtspieltore. Guirassy hat für den VfB in der aktuellen Spielzeit schon 19 Mal getroffen. Sein Kontrakt endet am 30. Juni 2026. Eine Ausstiegsklausel soll es dem Angreifer aber ermöglichen, die Stuttgarter schon diesen Winter für rund 20 Millionen Euro zu verlassen.

Die Wechselgerüchte um den 27 Jahre alten Nationalspieler Guineas beschäftigen den Club schon lange. Er sei optimistisch, dass Guirassy bleibt, hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 3:0 im letzten Spiel des Jahres gegen den FC Augsburg am Mittwoch gesagt. Es bringe aber nichts, zu spekulieren. Klarheit sei immer gut, meinte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Die gebe es derzeit aber nicht.

"Wir versuchen alles in die Waagschale zu werfen, um ihn bei uns zu behalten", sagte Wohlgemuth im ARD-Interview. Falls das nicht klappen sollte, hat der VfB mit Banza offenbar bereits einen Plan B im Blick.

Klimowicz verlässt den VfB

Nicht mehr für den VfB auflaufen wird Mateo Klimowicz. Die Stuttgarter geben den Offensivspieler dauerhaft an Atlético San Luis ab. Der 23-Jährige war bisher nur an den mexikanischen Club ausgeliehen und wechselt nun endgültig nach Mittelamerika, wie der Tabellendritte am Freitag mitteilte.

Laut Medienberichten sollen die Stuttgarter eine Ablöse von rund 750.000 Euro für den Argentinier erhalten. Klimowicz war im Sommer 2019 zum damaligen Zweitligisten gekommen, konnte sich in Stuttgart nach der Rückkehr ins Oberhaus aber nie richtig durchsetzen. Nach einer Leihe zu Arminia Bielefeld im September 2022 verlieh ihn der VfB Anfang 2023 nach San Luis.