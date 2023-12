Cacau zur EM-Auslosung: "Deutschland hat Losglück gehabt"

Mehr als ein Jahrzehnt stürmte Claudemir Jerônimo Barreto ("Cacau") für den VfB Stuttgart. In SWR-Sport sprach der ehemalige deutsche Nationalspieler über seinen Ex-Klub, die Auslosung für die EM 2024 und die Chancen der deutschen Mannschaft.

Cacau hat für den VfB Stuttgart 346 Pflichtspiele bestritten und dabei 109 Tore erzielt. 2007 feierte er mit den Schwaben die bislang letzte deutsche Meisterschaft. Nach wie vor ist der 42-Jährige als Markenbotschafter eng mit dem Verein verbunden. Und natürlich freut er sich über die positive Entwicklung mit dem aktuellen dritten Platz in der Tabelle. Das Sturmduo Deniz Undav und Serhou Guirassy läßt ihn wehmütig zurückschauen: Rund um das Meisterteam von 2007 bildete Cacau mit Mario Gomez eine kongeniale Doppelspitze: "Es war eine schöne Zeit. Wir haben viele schöne Tore gemacht."

Heim-EM in Stuttgart

Aktuell ist Cacau auch Botschafter der Stadt Stuttgart für die Heim-EM 2024. Nach der Auslosung ist die Vorfreude bei ihm deutlich gestiegen: "Jetzt weiß man, gegen wen man in Stuttgart spielt und man freut sich auf die Fans, die nach Stuttgart kommen."

Am 19. Juni trifft die DFB-Auswahl in der Arena des VfB Stuttgart auf Ungarn. Die Partie wird auch live in der ARD zu sehen sein. "Deutschland gegen Ungarn wird ein gutes Spiel. Das wird vielleicht schon für eine Vorentscheidung in der Gruppe sorgen."

Der ehemalige Nationalspieler ist überzeugt, dass die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorrunde überstehen wird: "Die Gruppe muss für Deutschland machbar sein. Ich glaube, da muss man auch als Gruppenerster rauskommen." Sollte das so kommen, dann dürfte man das deutsche Team - sofern sie das Achtelfinale überstehen - am 5. Juli wieder in Stuttgart anfeuern. Insgesamt wird es fünf EM-Partien in Stuttgart geben.

Die EM-Chancen der deutschen Mannschaft

Am 14. Juni startet die deutsche Mannschaft gegen Schottland ins Turnier. Bis dahin hat für Cacau Bundestrainer Julian Nagelsmann noch richtig viel zu tun: "Es ist schon so, dass Deutschland im Moment defensiv nicht gut steht. Außerdem fehlt die Leidenschaft."

Apropos Leidenschaft: Bei einer Heim-EM haben die schwarz-rot-goldenen laut Cacau einfach die Pflicht, für eine Wiederholung des WM-Sommermärchens von 2006 zu sorgen: "Wenn Du mit so einer Mannschaft zuhause im eigenen Land spielst, dann gibt es nichts anderes, als so weit zu kommen wie möglich."